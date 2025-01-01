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Дядя Ваня
Билеты от 1200₽
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

Руки мертвого прошлого на шее живого настоящего
Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

«Дядя Ваня» в постановке Римаса Туминаса: путешествие в глубины человеческих чувств

Когда вы приходите в Театр Вахтангова на спектакль «Дядя Ваня», приготовьтесь к неожиданным открытиям. Римас Туминас не просто ставит классическую пьесу А.П. Чехова, он переосмысляет её, читая заново, без предвзятости и давления предыдущих интерпретаций. Он очищает сцену от привычного быта, оставляя только поле битвы страстей, разбитых иллюзий и несбывшихся надежд.

Страсти и конфликты

Герои Чехова оказываются в вихре амбиций, философствования и внутренней борьбы между трудолюбием и леностью. Они живут в мире, где слова не всегда совпадают с действиями, а мысли с чувствами. Эта противоречивость делает «Дядю Ваню» Туминаса ярким и правдивым: персонажи, такие как дядя Ваня и доктор Астров, кажутся косноязычными и брутальными, но их признания вырываются с неожиданной силой, словно попытка вырваться на свежий воздух из душного помещения.

Человечность и смешное в страданиях

Режиссер и актеры любят своих героев — таких разных, одиноких, порой смешных. И здесь возникает важная идея: А. П. Чехов сам называл свои пьесы комедиями. Этот парадокс — комедия, наполненная страданиями и недосказанностью, заставляет зрителей задуматься о сущности человеческих чувств.

Поиск смыслов

Для Туминаса «Дядя Ваня» становится путём поиска, разгадкой сути жанра комедии. Каждая его постановка — это шаг к пониманию этого загадочного слова, которое, как отмечает А. С. Пушкин, не всегда связано со смехом, но скорее с развитием характеров и близостью к трагедии. Туминас открывает глубину Чехова, показывая, что даже в самых смешных ситуациях скрывается боль, одиночество и тоска.

 

Режиссер
Римас Туминас
В ролях
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Евгения Крегжде
Евгения Крегжде
Людмила Максакова
Людмила Максакова
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня

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