Спектакль Ветер шумит в тополях

Ироничная трагикомедия для трёх актёров

На сцене трое — Рене, Фернан и Густав. Эти ветераны Первой мировой войны — чудаковатые, саркастичные мечтатели с абсолютно разными характерами. Постоянные споры, шутки и разговоры о прошлом и несбыточном будущем сближают их, несмотря на все противоречия. В их остроумных диалогах заложена горькая ирония, скрывающая тоску по упущенным возможностям и неисполнившимся мечтам.

Сюжет

Каждый день герои собираются на террасе дома, откуда видны холм и тополя. Они мечтают отправиться в большое приключение: хотя бы дойти до того холма, а лучше — отправиться в далёкий Индокитай. Но за плечами каждого — длинная жизнь, полная событий, и, как это часто бывает, у них всегда найдётся веская причина отложить путешествие.

Вневременной контекст

В спектакле нет конкретных указаний на время и место, что добавляет ему универсальности. История, с одной стороны, кажется далёкой, но она будто бы о каждом из нас. Через остроумный, чуть грустный и правдивый текст Жеральда Сиблейраса, режиссёр раскрывает простую истину: даже в самых странных, с виду обыденных взаимоотношениях люди всё равно поддерживают друг друга и остаются едиными в своих противоречиях.