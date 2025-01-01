Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ветер шумит в тополях
Билеты от 350₽
Киноафиша Ветер шумит в тополях

Спектакль Ветер шумит в тополях

Суханов, Вдовиченков и Симонов в сентиментальной комедии о стариках
Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 350₽

О концерте/спектакле

Ироничная трагикомедия для трёх актёров

На сцене трое — Рене, Фернан и Густав. Эти ветераны Первой мировой войны — чудаковатые, саркастичные мечтатели с абсолютно разными характерами. Постоянные споры, шутки и разговоры о прошлом и несбыточном будущем сближают их, несмотря на все противоречия. В их остроумных диалогах заложена горькая ирония, скрывающая тоску по упущенным возможностям и неисполнившимся мечтам.

Сюжет

Каждый день герои собираются на террасе дома, откуда видны холм и тополя. Они мечтают отправиться в большое приключение: хотя бы дойти до того холма, а лучше — отправиться в далёкий Индокитай. Но за плечами каждого — длинная жизнь, полная событий, и, как это часто бывает, у них всегда найдётся веская причина отложить путешествие.

Вневременной контекст

В спектакле нет конкретных указаний на время и место, что добавляет ему универсальности. История, с одной стороны, кажется далёкой, но она будто бы о каждом из нас. Через остроумный, чуть грустный и правдивый текст Жеральда Сиблейраса, режиссёр раскрывает простую истину: даже в самых странных, с виду обыденных взаимоотношениях люди всё равно поддерживают друг друга и остаются едиными в своих противоречиях.

 

Режиссер
Римас Туминас
В ролях
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Артур Иванов
Артур Иванов
Владимир Симонов
Владимир Симонов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 октября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 350 ₽

Фотографии

Ветер шумит в тополях Ветер шумит в тополях Ветер шумит в тополях Ветер шумит в тополях Ветер шумит в тополях Ветер шумит в тополях Ветер шумит в тополях

В ближайшие дни

Кот в сапогах
6+
Детский
Кот в сапогах
5 октября в 12:00 Театр им. Вахтангова
от 300 ₽
Айболит и все, все, все!
0+
Детский Иммерсивный
Айболит и все, все, все!
27 сентября в 12:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1200 ₽
Золушка
Детский
Золушка
7 сентября в 12:00 Театр-студия Всеволода Шиловского
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше