Провокационный драматический сериал «Я здесь больше не живу!» – это история об учительнице английского языка, которая мечтает измениться и выбирает для этого весьма нетривиальный способ. Всю жизнь Алла посвящает себя другим людям. Не в силах отказать окружающим, она жертвует собой ради бывших супругов, детей и школьников. Постоянная услужливость становится для героини обузой. После случайного знакомства с онкобольными Аллу посещает неожиданная идея. Она сообщает близким, что врачи диагностировали ей рак.