Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Я здесь больше не живу
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Я здесь больше не живу
Я здесь больше не живу (2022 - …) Я здесь больше не живу
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис KION
О чем сериал

Провокационный драматический сериал «Я здесь больше не живу!» – это история об учительнице английского языка, которая мечтает измениться и выбирает для этого весьма нетривиальный способ. Всю жизнь Алла посвящает себя другим людям. Не в силах отказать окружающим, она жертвует собой ради бывших супругов, детей и школьников. Постоянная услужливость становится для героини обузой. После случайного знакомства с онкобольными Аллу посещает неожиданная идея. Она сообщает близким, что врачи диагностировали ей рак. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Андрей Мартынов
Сергей Ланбамин
Сергей Ланбамин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Я здесь больше не живу - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
Кадры из сериала
Related video
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Приложение киноафиши