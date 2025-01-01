Спектакль Мадемуазель Нитуш

Спектакль-фантазия по мотивам оперетты Эрве

«Мадемуазель Нитуш» продолжает традицию Вахтанговских музыкальных спектаклей, таких как «Соломенная шляпка», «Дамы и гусары», «Старинные русские водевили». В этих постановках вахтанговская школа с ее уникальным шармом объединяет элегантность и изящество с остроумной шуткой, прелестным вокалом и озорным танцем, создавая особый Вахтанговский стиль игры — легкий, ироничный и заразительный.

Постановка Владимира Иванова

В спектакле, поставленном Владимиром Ивановым, звучит живой оркестр и живые голоса. Герои, пройдя через все перипетии водевильных интриг, наконец обретают свое счастье. Хормейстер монастырского пансиона наслаждается постановкой своей оперетты на подмостках дижонского театра, а воспитанница пансиона, мечтавшая о театре, становится певицей и находит личное счастье в лице блистательного драгунского лейтенанта Шамплатро.

Визитная карточка театра Вахтангова

Без малого 20 лет новая версия «Мадемуазель Нитуш» радует зрителей на афише Вахтанговского театра и остаётся истинным шлягером. В спектакле неизменно выступают Мария Аронова в роли Начальницы пансиона небесных ласточек и Анатолий Меньщиков в роли унтер-офицера Лорио. Спектакль был удостоен Премии «Звезда Театрала» в номинации «Хит продаж сезона» в 2016 году.