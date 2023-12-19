Меню
Злобные маленькие письма - trailer
Злобные маленькие письма. Trailer

Злобные маленькие письма. Trailer

Дата публикации: 19 декабря 2023
Злобные маленькие письма – Англия после окончания Первой мировой войны. В маленьком городке Литлхэмптон неизвестный злоумышленник регулярно отправляет набожной женщине Идит Суон оскорбительные письма, содержащие нецензурную брань. После получения 19-го письма отец Идит не выдерживает и обращается в полицию, утверждая, что знает отправителя. Главной подозреваемой становится, недавно переехавшая с дочерью из Ирландии, молодая, вспыльчивая, прямолинейная и грубоватая женщина Роуз Гудинг, известная своим развязным поведением и постоянным использованием бранных слов.
7.3 Злобные маленькие письма
Злобные маленькие письма комедия, исторический, детектив, 2023, Великобритания
