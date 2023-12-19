Злобные маленькие письма
– Англия после окончания Первой мировой войны. В маленьком городке Литлхэмптон неизвестный злоумышленник регулярно отправляет набожной женщине Идит Суон оскорбительные письма, содержащие нецензурную брань. После получения 19-го письма отец Идит не выдерживает и обращается в полицию, утверждая, что знает отправителя. Главной подозреваемой становится, недавно переехавшая с дочерью из Ирландии, молодая, вспыльчивая, прямолинейная и грубоватая женщина Роуз Гудинг, известная своим развязным поведением и постоянным использованием бранных слов.
