Злобные маленькие письма, 2023

Англия после окончания Первой мировой войны. В маленьком городке Литлхэмптон неизвестный злоумышленник регулярно отправляет набожной женщине Идит Суон оскорбительные письма, содержащие нецензурную брань. После получения 19-го письма отец Идит не выдерживает и обращается в полицию, утверждая, что знает отправителя. Главной подозреваемой становится, недавно переехавшая с дочерью из Ирландии, молодая, вспыльчивая, прямолинейная и грубоватая женщина Роуз Гудинг, известная своим развязным поведением и постоянным использованием бранных слов.
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