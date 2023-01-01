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Злобные маленькие письма
Wicked Little Letters
Злобные маленькие письма, 2023
2023 / Великобритания
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Жанр:
комедия
исторический
детектив
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Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Теа Шэррок
В ролях
Оливия Колман
Джесси Бакли
Тимоти Сполл
Лолли Адефоп
Джоэнна Скэнлэн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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голосов
7.6
IMDb
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3 постера
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