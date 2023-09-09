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Постер фильма Злобные маленькие письма
7.3
Злобные маленькие письма - Трейлер
Киноафиша Фильмы Злобные маленькие письма
7.3

Злобные маленькие письма

, 2023
Wicked Little Letters
Великобритания / комедия, исторический, детектив / 18+
Трейлеры
Постер фильма Злобные маленькие письма
7.3
Злобные маленькие письма - Трейлер
Злобные маленькие письма  Трейлер

О фильме

Англия после окончания Первой мировой войны. В маленьком городке Литлхэмптон неизвестный злоумышленник регулярно отправляет набожной женщине Идит Суон оскорбительные письма, содержащие нецензурную брань. После получения 19-го письма отец Идит не выдерживает и обращается в полицию, утверждая, что знает отправителя. Главной подозреваемой становится, недавно переехавшая с дочерью из Ирландии, молодая, вспыльчивая, прямолинейная и грубоватая женщина Роуз Гудинг, известная своим развязным поведением и постоянным использованием бранных слов.

В ролях

Оливия Колман
Оливия Колман
Edith Swan
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Роуз Гудинг
Тимоти Сполл
Тимоти Сполл
Edward Swan
Лолли Адефоп
Лолли Адефоп
Джоэнна Скэнлэн
Джоэнна Скэнлэн
Джемма Джонс
Джемма Джонс
Victoria Swan
Хью Скиннер
Хью Скиннер
Constable Papperwick
Айлин Эткинс
Айлин Эткинс
Джейсон Уоткинс
Джейсон Уоткинс
Аньяна Васан
Аньяна Васан
Gladys Moss
Алиша Вейр
Алиша Вейр
Nancy Gooding
Малачи Кирби
Малачи Кирби
Bill
Режиссер Теа Шэррок
Сценарист Джонни Свит
Композитор Изобель Уоллер-Бридж
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 апреля 2024
Премьера в мире 9 сентября 2023
Дата выхода
21 марта 2024 Австралия MA 15+
25 июля 2024 Бразилия
23 февраля 2024 Великобритания 15
3 октября 2024 Венгрия 18
28 марта 2024 Германия 12
25 июля 2024 Доминиканская Республика
23 февраля 2024 Ирландия 15A
8 марта 2024 Испания
18 апреля 2024 Италия 6+
5 апреля 2024 Канада
25 июля 2024 Мексика B
7 марта 2024 Нидерланды 12
21 марта 2024 Новая Зеландия M
9 июля 2024 Польша
5 апреля 2024 США R
3 мая 2024 Финляндия Tulossa
13 марта 2024 Франция 12
11 декабря 2024 Южная Корея 15
Сборы в мире $27 188 498
Производство StudioCanal, Film4, Blueprint Pictures
Другие названия
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 июля 2026

Трейлеры фильма

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Злобные маленькие письма - Трейлер
Злобные маленькие письма Трейлер
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Отзывы о фильме

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