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мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Киноафиша Сериалы Волчица

Волчица (1996 - 1996)

Wilderness 18+
Год выпуска 1996
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ITV
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Волчица» – это драматический мистический триллер о девушке, считающей себя оборотнем. Скромная библиотекарша Элис Уайт обращается к психиатру, чтобы впервые в жизни поделиться с кем-то своей историей. Когда девушке было тринадцать, ее попытался изнасиловать парень, но она потеряла над собой контроль и убила обидчика. Однако полиция пришла к выводу, что его разорвали дикие волки, так как такие раны точно не могла нанести хрупкая девочка. Доктор не верит в версию Элис, пока не вводит ее в гипнотический транс.

В ролях
В ролях
Джемма Джонс
Джемма Джонс
Джоанна Беньон
Молли Болт
Марк Кавен
Джим Данк
Дэвид Гиллеспи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Волчица - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1996, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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