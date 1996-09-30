Сериал «Волчица» – это драматический мистический триллер о девушке, считающей себя оборотнем. Скромная библиотекарша Элис Уайт обращается к психиатру, чтобы впервые в жизни поделиться с кем-то своей историей. Когда девушке было тринадцать, ее попытался изнасиловать парень, но она потеряла над собой контроль и убила обидчика. Однако полиция пришла к выводу, что его разорвали дикие волки, так как такие раны точно не могла нанести хрупкая девочка. Доктор не верит в версию Элис, пока не вводит ее в гипнотический транс.