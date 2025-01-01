Меню
Джемма Джонс
Награды
Награды и номинации Джемма Джонс
Gemma Jones
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джемма Джонс
BAFTA 2015
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Best Actress
Номинант
Best Actress
Номинант
