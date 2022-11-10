«Эмили»: Рецензия Киноафиши

Картина рассказывает об эмоциональном состоянии Эмили Бронте перед написанием «Грозового перевала». Героиня живет вместе с отцом и сестрами в поместье в Йоркшире, пишет первые стихи, влюбляется и бросает вызов обществу.

«Эмили», который в этом году представили на кинофестивале в Торонто, сняла режиссер Фрэнсис О’Коннор , которая играла в экранизации романа «Мэнсфилд Парк» Джейн Остин. Главную роль в картине исполнила звезда « Сексуального просвещения » Эмма Маккей , которая по сути сыграла ту же Мэйв Уайли, только помещенную в реалии Англии XIX века.

Важно сразу отметить, что Фрэнсис О’Коннор не претендует на историческую достоверность и вольно обращается с биографией Эмили Бронте. Некоторые события, происходящие в нем, никак не связаны с реальностью. Например, в жизни Уильям Уэйтмен, предположительно, был увлечен не Эмили, а Энн – младшей из сестер Бронте. В фильме будущая писательница вступает в запретные отношения с викарием, и это испытание страстной «греховной» любовью вдохновит ее на «Грозовой перевал». Несмотря на то, что это вымысел, любовная линия раскрывает чувственную, безрассудную и бунтарскую натуру Эмили, которая по свидетельствам современников прослыла скромной затворницей. Фрэнсис О’Коннор пытается заглянуть в самое сердце средней из сестер Бронте и показать, какой могла быть женщина, которая написала один из главных готических романов в истории и что творилось в ее душе, когда она сочиняла свои мрачные и пылкие стихи, которые Эмма Маккей цитирует в фильме.

Эмили

Эмили в фильме настоящая bad girl по меркам XIX века – по ночам она сбегает из дома с любимым братом Бренуэллом, с которым они буквально одно целое, как Хитклифф и Кэтрин Эрншо. Ведут они себе похоже – блуждают по вересковым пустошам, заглядывают в окна богатых соседей и затем убегают от спущенных хозяевами псов. С Бренуэллом Эмили напивается, пробует опиум и откровенничает, в общем, ведет себя не как истинная леди, которую в ней всеми силами пытается воспитать отец, поэтому бесит свою правильную и благовоспитанную сестру Шарлотту, молодую учительницу и будущую создательницу «Джейн Эйр».

Эмили

Героиня Эммы Маккей не только очень смелая и свободолюбивая, которая не вписывается в светское общество, но и очень тонкая и чувствительная натура, предпочитающая компанию если не брата, то Матери природы. Эмили любит гулять в одиночестве, лежать на траве и слушать ветер, который по звучанию напоминает ей бушующее море, гладить мох и петлять среди могил по старому кладбищу. Вересковые пустоши для героини – второй дом, а она, словно фея, порхает по ним. Природа будто говорит с Эмили и посвящает ее в свои секреты, которыми девушка делится в своих готических стихах, в том же The Night Wind. В деревне Эмили называют «странной», но ей нравится, что она другая, и не собирается вписываться в общие рамки.

Бронте, созданная О’Коннор, несмотря на весь свой дерзкий образ, не лишена слабостей и сомнений, которые конечно же делают ее сильнее. Эмили испытывает панические атаки вдали от дома, переживает депрессивный эпизод после расставания с Уэйтменом и творческий кризис, выйдя из которого, она пишет свой «уродливый» (по словам Шарлотты) роман. Героиня многогранная, сложная, честная с другими и с собой, обуреваемая желанием успеть все почувствовать и увидеть, пока есть время. Эмили в фильме О’Коннор, хоть и не имеет ничего общего с застенчивой писательницей, которая практически не покидала собственный дом и редко с кем-то разговаривала, и как будто сошла со страниц своих произведений. Ее портрет – смелый, откровенный, настолько живой, что «безбожный» для ее семьи и священника, а, главное, очень личный, не может никого оставить равнодушным. Эмма Маккей блестяще справилась с ролью, выпустив наружу всех демонов Эмили Бронте.

Эмили

«Эмили» – кино про фантазийный мир, в который главная героиня сбегает от реальности. В нем дух матери может вселиться в будущую писательницу, стоит той лишь надеть маску, и передать послание своим дочерям, слова «Свобода мысли» становятся заклинанием, возлюбленный, умирая, приходит попрощаться во сне, а сила воображения оживляет серую реальность. В каком-то смысле «Эмили» – пронзительная готическая сказка о цене таланта. Особую темную романтику ей придают тревожная музыка Абеля Корженёвски (« Под покровом ночи », « Одинокий мужчина »), суровые пейзажи и частые грозы, которые становятся метафорой внутренних переживаний героини.

Эмили

О’Коннор с головой погружается в мир писательницы, но при этом затрагивает много важных тем из женской повестки. Например, о сексизме в писательском деле – брат Эмили, подражающий Байрону, хочет стать писателем и уверен в своем успехе, а героиню же порицает любимый мужчина за ее порочные тексты, которые, по мнению общества, приличная девушка писать не должна.

Лирическое кино-высказывание О’Коннор разрывает шаблоны биографических драм и призывает смотреть на известных писательниц сквозь их произведения, а не через сухие жизнеописания – так вы сможете увидеть их душу. «Эмили» покоряет своей готической интонацией и искренностью, она как глоток свежего воздуха, которым невозможно насытиться.