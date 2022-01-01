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Борис Шиц
Борис Шиц
Borys Szyc
О персоне
Фильмография
Борис Шиц
Borys Szyc
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Дата рождения
4 сентября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Бориса Шица
Родился 4 сентября 1978 года. Лодзь, Польша.
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Фильмография Бориса Шица
Сердцу не прикажешь
мелодрама, комедия, семейный
2018, Польша
5.0
Холодная война
драма
2018, Польша / Франция / Великобритания
8.0
Крот
драма
2011, Франция / Польша
6.0
Сердце на ладони
драма
2008, Польша / Украина
4.0
Дамочки
комедия
2008, Польша
5.0
Гиена
драма
2006, Польша
5.0
Винчи или Ва-банк 3
2004, Польша
6.0
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