Спектакль Война и мир. Начало романа

Инсценировка первого тома великого романа

В спектакле театром рассказана лишь часть «Войны и мира» — события первого тома, не до конца завершённого. Наташа Ростова ещё юна и наивна, её сердце взволновано любовью к Борису Друбецкому. Маленькая княгиня Lise жива, а князь Андрей только готовится к отправке в действующую армию.

Хрупкость мирной жизни

Война пока остаётся лишь темой для салонных бесед и юношеских игр. Однако напряжение уже ощущается, заставляя зрителя осознавать хрупкость и быстротечность мирной жизни. Пространство сцены организовано минималистично: действие разворачивается между залом и картой военных действий, служащей занавесом.

Особенности постановки

Создавая атмосферу эпохи, спектакль включает реалистичные детали, такие как курение на сцене. Зрителям рекомендуется учитывать эту деталь при планировании посещения.

Состав исполнителей

В составе возможны изменения, но указаны все заявленные актёры:

Анна Павловна Шерер — Галина Тюнина

— Галина Тюнина Князь Василий Курагин — Рустэм Юскаев

— Рустэм Юскаев Виконт де Мортемар — Карэн Бадалов

— Карэн Бадалов Пьер Безухов — Никита Тюнин

— Никита Тюнин Князь Андрей Болконский — Илья Любимов

— Илья Любимов Княгиня Елизавета Болконская — Ксения Кутепова

— Ксения Кутепова Княгиня Анна Друбецкая — Мадлен Джабраилова

— Мадлен Джабраилова Элен Курагина — Полина Агуреева

— Полина Агуреева Вера — Строкова

— Строкова Тетушка — Наталия Курдюбова

— Наталия Курдюбова Долохов — Кирилл Пирогов

— Кирилл Пирогов Анатоль Курагин — Томас Моцкус

— Томас Моцкус Стивенс — Карэн Бадалов

— Карэн Бадалов Яков — Сергей Якубенко

— Сергей Якубенко Старый гусар — Дмитрий Захаров

— Дмитрий Захаров Антон — Сергеев.

Спектакль переносит зрителей в атмосферу Толстовской эпохи, с её глубокими переживаниями и неизбежным предчувствием перемен.