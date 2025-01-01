Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Война и мир. Начало романа
Билеты от 3000₽
Киноафиша Война и мир. Начало романа

Спектакль Война и мир. Начало романа

Главный спектакль «Мастерской Петра Фоменко».
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 12+
Продолжительность 3 часа 40 минут, 2 антракта
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Инсценировка первого тома великого романа

В спектакле театром рассказана лишь часть «Войны и мира» — события первого тома, не до конца завершённого. Наташа Ростова ещё юна и наивна, её сердце взволновано любовью к Борису Друбецкому. Маленькая княгиня Lise жива, а князь Андрей только готовится к отправке в действующую армию.

Хрупкость мирной жизни
Война пока остаётся лишь темой для салонных бесед и юношеских игр. Однако напряжение уже ощущается, заставляя зрителя осознавать хрупкость и быстротечность мирной жизни. Пространство сцены организовано минималистично: действие разворачивается между залом и картой военных действий, служащей занавесом.

Особенности постановки
Создавая атмосферу эпохи, спектакль включает реалистичные детали, такие как курение на сцене. Зрителям рекомендуется учитывать эту деталь при планировании посещения.

Состав исполнителей
В составе возможны изменения, но указаны все заявленные актёры:

  • Анна Павловна Шерер — Галина Тюнина
  • Князь Василий Курагин — Рустэм Юскаев
  • Виконт де Мортемар — Карэн Бадалов
  • Пьер Безухов — Никита Тюнин
  • Князь Андрей Болконский — Илья Любимов
  • Княгиня Елизавета Болконская — Ксения Кутепова
  • Княгиня Анна Друбецкая — Мадлен Джабраилова
  • Элен Курагина — Полина Агуреева
  • Вера — Строкова
  • Тетушка — Наталия Курдюбова
  • Долохов — Кирилл Пирогов
  • Анатоль Курагин — Томас Моцкус
  • Стивенс — Карэн Бадалов
  • Яков — Сергей Якубенко
  • Старый гусар — Дмитрий Захаров
  • Антон — Сергеев.

Спектакль переносит зрителей в атмосферу Толстовской эпохи, с её глубокими переживаниями и неизбежным предчувствием перемен.

Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Рустэм Юскаев
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
Никита Тюнин
Никита Тюнин
Илья Любимов
Илья Любимов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Война и мир. Начало романа Война и мир. Начало романа Война и мир. Начало романа Война и мир. Начало романа Война и мир. Начало романа Война и мир. Начало романа Война и мир. Начало романа

В ближайшие дни

Боинг-Боинг
16+
Комедия
Боинг-Боинг
28 августа в 19:00 Театриум на Серпуховке
от 1500 ₽
Все о Золушке
12+
Мюзикл
Все о Золушке
3 ноября в 14:00 Московский театр мюзикла
от 1000 ₽
Плоды просвещения
16+
Комедия Драма
Плоды просвещения
15 октября в 19:00 Театр им. Маяковского
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше