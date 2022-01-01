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Киноафиша Сериалы Переговорщик
Переговорщик (2022 - …)
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис KION
О чем сериал

В центре событий российского сериала «Переговорщик» – Александр Максимов, известный психолог и самый лучший в стране переговорщик. Он имеет большой опыт, связанный со спасением людей в чрезвычайных ситуациях. Максимов проводил операции во время терактов, беседовал с преступниками, которые держали пленных, отговаривал людей от суицида. Во время переговоров Александр использует разработанный им же самим метод. Хотя даже такой безупречный специалист иногда допускает ошибки. Одна из них отняла у него дочь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лянка Грыу
Лянка Грыу
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
Виталий Коваленко
Виталий Коваленко
Владимир Мишуков
Владимир Мишуков
Максим Белбородов
Максим Белбородов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Переговорщик - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
Кадры из сериала
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