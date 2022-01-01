В центре событий российского сериала «Переговорщик» – Александр Максимов, известный психолог и самый лучший в стране переговорщик. Он имеет большой опыт, связанный со спасением людей в чрезвычайных ситуациях. Максимов проводил операции во время терактов, беседовал с преступниками, которые держали пленных, отговаривал людей от суицида. Во время переговоров Александр использует разработанный им же самим метод. Хотя даже такой безупречный специалист иногда допускает ошибки. Одна из них отняла у него дочь.