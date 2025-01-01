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Семейное счастие
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Киноафиша Семейное счастие

Спектакль Семейное счастие

Выдающийся спектакль Петра Фоменко о ценности и хрупкости человеческих отношений
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сценическая композиция по ранней повести Толстого

Постановка, основанная на ранней повести Льва Толстого, предлагает зрителям погружение в интимный и тонкий мир переживаний героини Маши, её поисков счастья, которые проходят через светлые и трагические моменты семейной жизни.

История героев

Маша, едва достигнув 17 лет, выходит замуж за своего опекуна, 36-летнего Сергея Михайловича. Взаимоотношения пары, переполненные контрастами — от «тихого счастья» до глубокого разочарования, — становятся основой для размышлений о том, что делает жизнь осмысленной и полной.

  • Скука и неудовлетворённость толкают Машу в светский круговорот, где она ищет выход для нерастраченных душевных сил.
  • Сергей Михайлович, более сдержанный и зрелый, принимает её метания с пониманием, но без особых иллюзий, что создаёт внутренний конфликт между ними.

Художественная концепция

Спектакль передаёт атмосферу XIX века через:

  • Домашние сцены чаепития и музицирования, которые превращаются в вариации на тему семейной близости.
  • Меланхоличные и лирические тона, дополняющие драматизм происходящего.
  • Монологи Маши, наполненные светом надежды, грустью и вопросами о смысле любви и жизни.

Основной посыл

«Семейное счастье» исследует сложность человеческих чувств и попытки сохранить любовь, когда её форма и интенсивность изменяются со временем. Это история о том, как проживать жизнь в гармонии с собой и с другим, даже если кажется, что взаимопонимание ускользает.

Эта постановка станет откровением для тех, кто ищет глубины в театре и ценит размышления о любви, времени и счастье.

Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Ксения Кутепова
Ксения Кутепова
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Алексей Колубков
Алексей Колубков
Илья Любимов
Илья Любимов
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00 от 1000 ₽

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