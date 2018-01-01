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Постер к сериалу МакМафия
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 7.6
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1 постер
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы МакМафия
МакМафия (2018 - …) McMafia 18+
Год выпуска 2018
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

В центре сюжета британского мини-сериала «МакМафия» – представители мафиозной структуры, живущие в Великобритании. Сын мигрантов из России Алекс Гудман хочет порвать связь с преступным миром и заняться предпринимательской деятельностью. Кроме того, он собирается сделать предложение своей любимой девушке, которую зовут Ребекка. Она отвечает ему согласием, хотя и полна сомнений насчет верности своего жениха. Тем временем после деловой встречи кто-то взрывает машину криминального авторитета Вадима Калягина.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Джеймс Уоткинс
Джеймс Уоткинс
Хоссейн Амини
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн Semiyon Kleiman
Карел Роден
Карел Роден Karel Benes
Мария Шукшина
Мария Шукшина Oksana Godman
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков Dimitri Godman
Мераб Нинидзе
Мераб Нинидзе Vadim Kalyagin
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
МакМафия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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