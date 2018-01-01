В центре сюжета британского мини-сериала «МакМафия» – представители мафиозной структуры, живущие в Великобритании. Сын мигрантов из России Алекс Гудман хочет порвать связь с преступным миром и заняться предпринимательской деятельностью. Кроме того, он собирается сделать предложение своей любимой девушке, которую зовут Ребекка. Она отвечает ему согласием, хотя и полна сомнений насчет верности своего жениха. Тем временем после деловой встречи кто-то взрывает машину криминального авторитета Вадима Калягина.