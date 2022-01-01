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Сокровенный человек Сокровенный человек
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Сокровенный человек, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Писатель Андрей Платонов отдал молодость воспеванию революции и строительству коммунизма, но потерял в репрессиях сына; героически выстоял всю войну, но вернулся с нее с неизлечимым туберкулезом. Судьба и время Платонова словно вторили суровой фантасмагории его великих сочинений Котлован и Чевенгур. Так и в фильме Ромы Либерова биография Платонова смешалась с кинофантазиями по его произведениям, мечта о светлом будущем обернулась тоталитарной явью, а советские песни переплелись с голосом лидера Shortparis и треками Гражданской обороны: это история сотворения и гибели нового мира в семи днях.

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Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2020
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Рома Либеров
В ролях
Алина Насибуллина
Алина Насибуллина
Александр Золотовицкий
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Даниил Щебланов
Фёдор Левин
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Сокровенный человек 1 постер
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