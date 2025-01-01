Спектакль Триптих

В сценической композиции по произведениям А. С. Пушкина «Триптих» Петр Фоменко соединил три, на первый взгляд совершенно разных произведения: шуточную поэму «Граф Нулин», одну из «маленьких трагедий» «Каменный гость» и «Сцену из Фауста». Поставленные в необычном пространстве, объединяющем Малый зал и зрительское фойе, три акта «Триптиха» представляют собой три отдельных спектакля, обособленных по жанру и стилистике.
Цельность театрального произведения
И в то же время пушкинский спектакль «Мастерской» — это цельное театральное произведение, скрепленное пушкинским словом, связанное нитями мыслей и идей: об «игре любви и случая», о смерти как плате за любовь, об искушении судьбы и борьбе с роком, об отрицании и сомнении против легковерности и нежности.
Действие 1: «Граф N» («Граф Нулин»)
Сантиментальный анекдот в стихах.
Действие 2: «О Дона Анна!» («Каменный гость»)
Маленькая ироническая трагедия.
Действие 3: «Мне скучно, бес…» («Сцена из Фауста»)
Бурлеск-эклектика.
Музыка и стихи в спектакле
В спектакле звучат стихи А. Пушкина, И. Гете в переводе Б. Пастернака и И. Бродского. Также звучат романсы и песни:
Музыкальное сопровождение