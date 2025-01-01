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Триптих
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Киноафиша Триптих

Спектакль Триптих

Один из последних спектаклей Петра Фоменко
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 18+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 2 антракта
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Сценическая композиция по произведениям А. С. Пушкина 

В сценической композиции по произведениям А. С. Пушкина «Триптих» Петр Фоменко соединил три, на первый взгляд совершенно разных произведения: шуточную поэму «Граф Нулин», одну из «маленьких трагедий» «Каменный гость» и «Сцену из Фауста». Поставленные в необычном пространстве, объединяющем Малый зал и зрительское фойе, три акта «Триптиха» представляют собой три отдельных спектакля, обособленных по жанру и стилистике.

Цельность театрального произведения

И в то же время пушкинский спектакль «Мастерской» — это цельное театральное произведение, скрепленное пушкинским словом, связанное нитями мыслей и идей: об «игре любви и случая», о смерти как плате за любовь, об искушении судьбы и борьбе с роком, об отрицании и сомнении против легковерности и нежности.

Действие 1: «Граф N» («Граф Нулин»)

Сантиментальный анекдот в стихах.

Действие 2: «О Дона Анна!» («Каменный гость»)

Маленькая ироническая трагедия.

Действие 3: «Мне скучно, бес…» («Сцена из Фауста»)

Бурлеск-эклектика.

Музыка и стихи в спектакле

В спектакле звучат стихи А. Пушкина, И. Гете в переводе Б. Пастернака и И. Бродского. Также звучат романсы и песни:

  • «Где друзья минувших лет…» (стихи Д. Давыдова, музыка Ю. Кима)
  • «Цветок» (стихи А. Пушкина, музыка Л. Солина)
  • «Ночной смотр» (стихи В. Жуковского, музыка М. Глинки)
  • «Гретхен за прялкой» (музыка Ф. Шуберта, стихи И. Гете в переводе Б. Пастернака)

Музыкальное сопровождение

  • увертюра к оперетте И. Штрауса «Летучая мышь»
  • увертюра к опере Дж. Россини «Вильгельм Телль»
  • водевиль «Капельмейстер или Прерванный ужин» Ф. Паэра
  • фрагменты оперы В.-А. Моцарта «Дон Жуан»
  • «Интродукция и Рондо-каприччиозо» для скрипки с оркестром К. Сен-Санса
  • серенада Мефистофеля и Адажио из «Вальпургиевой ночи» оперы Ш. Гуно «Фауст»
  • «Вальс» М. Равеля.
Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
Максим Литовченко
Максим Литовченко
Никита Тюнин
Никита Тюнин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 октября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00

Фотографии

Триптих

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