Спектакль Триптих

Сценическая композиция по произведениям А. С. Пушкина

В сценической композиции по произведениям А. С. Пушкина «Триптих» Петр Фоменко соединил три, на первый взгляд совершенно разных произведения: шуточную поэму «Граф Нулин», одну из «маленьких трагедий» «Каменный гость» и «Сцену из Фауста». Поставленные в необычном пространстве, объединяющем Малый зал и зрительское фойе, три акта «Триптиха» представляют собой три отдельных спектакля, обособленных по жанру и стилистике.

Цельность театрального произведения

И в то же время пушкинский спектакль «Мастерской» — это цельное театральное произведение, скрепленное пушкинским словом, связанное нитями мыслей и идей: об «игре любви и случая», о смерти как плате за любовь, об искушении судьбы и борьбе с роком, об отрицании и сомнении против легковерности и нежности.

Действие 1: «Граф N» («Граф Нулин»)

Сантиментальный анекдот в стихах.

Действие 2: «О Дона Анна!» («Каменный гость»)

Маленькая ироническая трагедия.

Действие 3: «Мне скучно, бес…» («Сцена из Фауста»)

Бурлеск-эклектика.

Музыка и стихи в спектакле

В спектакле звучат стихи А. Пушкина, И. Гете в переводе Б. Пастернака и И. Бродского. Также звучат романсы и песни:

«Где друзья минувших лет…» (стихи Д. Давыдова, музыка Ю. Кима)

«Цветок» (стихи А. Пушкина, музыка Л. Солина)

«Ночной смотр» (стихи В. Жуковского, музыка М. Глинки)

«Гретхен за прялкой» (музыка Ф. Шуберта, стихи И. Гете в переводе Б. Пастернака)

Музыкальное сопровождение