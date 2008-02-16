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Борис Хмельницкий
Борис Хмельницкий
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Борис Хмельницкий
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Дата рождения
27 июня 1940
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
16 февраля 2008
Карьера
Актер, Композитор
Биография Борис Хмельницкий
Родился 27 февраля 1940. Уссурийск, СССР
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Фильмография Борис Хмельницкий
Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой
драма, приключения
2004, Россия
0.0
Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко
приключения, драма
2004, Россия
0.0
Гетманские клейноды
мелодрама, драма
1993, Украина
7.0
Убийство в «Саншайн-Менор»
детектив, триллер
1992, Украина
5.0
Караван смерти
боевик
1991, СССР
6.0
Султан Бейбарс
драма, исторический
1989, СССР
7.0
Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии
приключения, исторический
1988, СССР
6.0
Войдите, страждущие!
драма
1987, СССР
0.0
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