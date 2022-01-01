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Богуслав Линда
Богуслав Линда
Boguslaw Linda
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Богуслав Линда
Boguslaw Linda
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Дата рождения
27 июня 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Богуслава Линда
Родился 27 июня 1952 года. Торунь, Польша.
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Фильмография Богуслава Линда
Женщины мафии
боевик, драма, криминал
2018, Польша
4.0
Послеобразы
драма
2016, Польша
6.0
Правосудие волков
мистика, драма
2010, Россия
6.0
Кво Вадис
исторический
2001, Польша / США
5.0
Случай
драма
1987, Польша
7.0
Лепестки, цветы, венки
драма
1984, Венгрия
5.0
Дантон
драма, биография
1983, Франция / Польша / ФРГ
7.0
Одинокая женщина
драма
1981, Польша
7.0
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