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Северное сияние Северное сияние
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Borealis

Северное сияние, 2015

2015 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джона — безработный, у его дочери-подростка расстройство зрения, грозящее полной слепотой, а она курит травку и плевать на все хотела! Он решает взять ее в Черчилль в Манитобе — показать одно из чудес природы, пока она не ослепла окончательно...

  • Имя дочки главного героя (Аврора) перекликается с названием природного явления: Aurora Borealis.
  • Это не единственный проект, где работал исполнитель главной роли Джонас Черник в том году — также он успел сыграть Честера О’Коннелла в комедии «Как организовать оргию в небольшом городке» и Сида Шварца в знаменитом сериале «Фарго».
  •  Джои Кинг, сыгравшая Аврору, опытная актриса, несмотря на свои 16 лет! Она начала профессионально сниматься, когда ей исполнилось 4 года. Ее первой работой стала национальная реклама Life. В фильме «Грейс» она участвовала, когда ей было 6. В первый день съемок ей пришлось притвориться тонущей в ледяном океане. Девушка сказала — тут-то она полностью увлеклась процессом создания фильмов! 
  • Именно город Черчилль (Манитоба, Канада) известен невероятными видами северного сияния. В марте 2020 весь мир получил возможность наблюдать его не выходя из дома, онлайн — энтузиасты запустили прямую онлайн-трансляцию, установив в городке камеру.

Джона Финн, безработный азартный игрок и отец-одиночка из Манитобы, решает отвезти свою проблемную дочь-подростка Аврору в город на севере провинции, чтобы та смогла увидеть полярное сияние перед тем, как окончательно потеряет зрение из-за неизлечимого глазного заболевания. Помимо прочих трудностей на их пути встаёт человек, которому Джона задолжал огромную сумму денег.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 5 июля 2021
Премьера в мире 5 сентября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Шон Гэррити
В ролях
Джои Кинг
Джои Кинг
Эмили Хэмпшир
Эмили Хэмпшир
Грег Брайк
Грег Брайк
Кевин Поллак
Кевин Поллак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Северное сияние 2 постера
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Северное сияние

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 14:19
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