Северное сияние, 2015

Джона — безработный, у его дочери-подростка расстройство зрения, грозящее полной слепотой, а она курит травку и плевать на все хотела! Он решает взять ее в Черчилль в Манитобе — показать одно из чудес природы, пока она не ослепла окончательно...
Джона Финн, безработный азартный игрок и отец-одиночка из Манитобы, решает отвезти свою проблемную дочь-подростка Аврору в город на севере провинции, чтобы та смогла увидеть полярное сияние перед тем, как окончательно потеряет зрение из-за неизлечимого глазного заболевания. Помимо прочих трудностей на их пути встаёт человек, которому Джона задолжал огромную сумму денег.