Реалистичный и проникновенный взгляд на будни советских разведчиков в разгар Великой Отечественной войны. Их позывной – «Журавли», их задания – вызов всем страхам, их враг всегда близко. Но даже в самые опасные и трагические моменты они не теряют веры в своё дело и в Победу. Сильная и динамичная военная драма от создателей «Брестской крепости» и «Подольских курсантов», вдохновлённая реальными событиями 1943-го на Смоленском направлении фронта.

Молодой и строгий лейтенант Ивашов ранее командовал штрафниками, а теперь его направляют в один из лучших взводов фронтовой разведки. Его новые боевые товарищи, прозванные «журавушками», поначалу не принимают слишком сурового и нелюдимого командира. Совместные вылазки, поиск «языков», неравные сражения и стратегически важные миссии сближают Ивашова с героическим взводом. Став его частью, он узнаёт цену словам «Я пошёл бы с ними в разведку».