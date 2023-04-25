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Постер сериала Позывной «Журавли»
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Киноафиша Сериалы Позывной «Журавли»

Позывной «Журавли» (2023 - 2023)

Pozyvnoj «Zhuravli» 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис Иви
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

Реалистичный и проникновенный взгляд на будни советских разведчиков в разгар Великой Отечественной войны. Их позывной – «Журавли», их задания – вызов всем страхам, их враг всегда близко. Но даже в самые опасные и трагические моменты они не теряют веры в своё дело и в Победу. Сильная и динамичная военная драма от создателей «Брестской крепости» и «Подольских курсантов», вдохновлённая реальными событиями 1943-го на Смоленском направлении фронта.

Молодой и строгий лейтенант Ивашов ранее командовал штрафниками, а теперь его направляют в один из лучших взводов фронтовой разведки. Его новые боевые товарищи, прозванные «журавушками», поначалу не принимают слишком сурового и нелюдимого командира. Совместные вылазки, поиск «языков», неравные сражения и стратегически важные миссии сближают Ивашова с героическим взводом. Став его частью, он узнаёт цену словам «Я пошёл бы с ними в разведку».

В ролях
В ролях
Владимир Верёвочкин
Владимир Верёвочкин
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Игорь Угольников
Игорь Угольников
Александр Обласов
Александр Обласов
Бесо Гатаев
Бесо Гатаев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.8 IMDb
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Сезоны
Позывной «Журавли» - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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