Олеся Иванченко присматривает за детьми в трейлере сериала «Няня Оксана»

Телеканал «Пятница!» и онлайн-кинотеатр PREMIER представили первый трейлер комедийного сериала «Няня Оксана» во главе со звездой шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко. Премьера состоится в сентябре, точная дата пока не объявлена.

В центре сюжета — доверчивая, но смелая девушка Оксана (Иванченко), которая из родного Краснодарского края переезжает в Москву, куда ее позвал возлюбленный. Пара собиралась сыграть свадьбу, но жених оказался обманщиком. Оставшись у разбитого корыта, Оксана не унывает. Ей удается устроиться няней в дом преуспевающего ресторатора Ивана Самсонова (Виктор Хориняк), который после смерти своей жены в одиночку растит троих детей.

Непосредственность и искренность позволяют Оксане быстро снискать любовь своих маленьких подопечных, а простое происхождение приводит к тому, что героиня часто оказывается в комичных ситуациях. Также не обошлось без того самого южного акцента, которым была известна Вика Прутковская (Анастасия Заворотнюк) из «Моей прекрасной няни» (2004–2008).

В предстоящем сериале также снялись Александр Мартынов, Дарья Пицык, Мария Кошина, Елисей Гончаров и Дарина Козлова. Режиссером выступает Евгения Абдель-Фаттах.