Пролётный гусь
Киноафиша Пролётный гусь

Спектакль Пролётный гусь

Памяти Виктора Петровича Астафьева
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 170 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Пролётный гусь» в МХТ имени А.П. Чехова

В МХТ имени А.П. Чехова состоится спектакль по пьесе Александра Володина, который погружает зрителей в мир, где переплетаются грусть и радость, одиночество и семейные праздники, жизнь и смерть. На фоне гусей, перелетающих на юг, разворачивается история, в которой люди остаются зимовать и ищут своё место в этом сложном мире.

Режиссёр Владимир Панков, известный своей работой над спектаклем «Маскарад», создал постановку, которая сочетает элементы драмы и фэнтези. Это будет интересно тем, кто предпочитает нестандартные театральные интерпретации и глубокие психологические сюжеты.

Тонкий лиризм и память о Викторе Астафьеве

Спектакль «Пролётный гусь» основан на двух рассказах легендарного писателя Виктора Астафьева — «Пролётный гусь» и «Бабушкин праздник». Это тонкий и щемящий рассказ о жизни, который заставляет задуматься о многих философских вопросах. Постановка посвящена памяти писателя, оставившего глубокий след в русской литературе.

Стоит отметить, что в 2004 году создатели спектакля были удостоены Государственной премии Российской Федерации, что свидетельствует о высоком уровне выполнения и значимости данного произведения в театральном искусстве.

Режиссер
Марина Брусникина
Марина Брусникина
В ролях
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Янина Колесниченко
Юлия Ковалёва
Маргарита Якимова
Ксения Теплова
Ксения Теплова

Фотографии

