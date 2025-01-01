Спектакль «Жил. Был. Дом.» - театральная сказка для взрослых

В МХТ имени А.П. Чехова состоится постановка режиссера Константина Хабенского по произведению Александра Цыпкина. Спектакль «Жил. Был. Дом.» основан на цепочке переплетающихся историй жителей многоэтажного дома, который может взорваться из-за неисправности газовой трубы. Зрители станут свидетелями не только человеческих переживаний, но и мысленных диалогов говорящих домашних животных и двух ангелов, стремящихся спасти обитателей дома.

Постановка оригинально сочетает бытовые ситуации с элементами мистики и юмора. Многоплатформенность – театральная, киноверсия и сериал – предоставляет зрителям новые возможности для восприятия этой захватывающей истории. Спектакль будет интересен тем, кто предпочитает драматические произведения с необычными сюжетными линиями.

Кинопремьера и актерский состав

Уникальной особенностью данной работы стал показ спектакля в кинотеатрах более чем 100 городов России за день до официальной театральной премьеры. Премьера на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова состоялась 15 и 16 мая 2025 года.

В «Жил. Был. Дом.» 19 героев: 13 людей, 2 крысы, 2 попугая, кот и пёс. Каждая из девяти историй спектакля объединена общим финалом и отражает разные аспекты человеческой жизни. Это истории о любви, дружбе, судьбе и счастье, которые понятны каждому.

Мнение создателей

Константин Хабенский подчеркивает, что хочет затронуть темы, близкие всем: «В театр приходят разные люди, из разных социальных слоёв. По структуре спектакль напоминает «Теремок», но в нем живут не только звери, а и люди. Мы стараемся привлечь внимание к человеческим и животным душам, которые требуют уважения, о чем мы часто забываем».

Александр Цыпкин отмечает, что диалоги и развитие сюжета тщательно продуманы: «Идея Константина Юрьевича настолько драматургически выверенная и захватывающая, что мне оставалось только ее не испортить. Спектакль о счастье, несчастье и «не счастье», о выборе, который мы делаем в любой момент».