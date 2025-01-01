Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Жил. Был. Дом.
Билеты от 10500₽
Киноафиша Жил. Был. Дом.

Спектакль Жил. Был. Дом.

Народная сказка для взрослых
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Возраст 16+
Билеты от 10500₽

О спектакле

Спектакль «Жил. Был. Дом.» - театральная сказка для взрослых

В МХТ имени А.П. Чехова состоится постановка режиссера Константина Хабенского по произведению Александра Цыпкина. Спектакль «Жил. Был. Дом.» основан на цепочке переплетающихся историй жителей многоэтажного дома, который может взорваться из-за неисправности газовой трубы. Зрители станут свидетелями не только человеческих переживаний, но и мысленных диалогов говорящих домашних животных и двух ангелов, стремящихся спасти обитателей дома.

Постановка оригинально сочетает бытовые ситуации с элементами мистики и юмора. Многоплатформенность – театральная, киноверсия и сериал – предоставляет зрителям новые возможности для восприятия этой захватывающей истории. Спектакль будет интересен тем, кто предпочитает драматические произведения с необычными сюжетными линиями.

Кинопремьера и актерский состав

Уникальной особенностью данной работы стал показ спектакля в кинотеатрах более чем 100 городов России за день до официальной театральной премьеры. Премьера на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова состоялась 15 и 16 мая 2025 года.

В «Жил. Был. Дом.» 19 героев: 13 людей, 2 крысы, 2 попугая, кот и пёс. Каждая из девяти историй спектакля объединена общим финалом и отражает разные аспекты человеческой жизни. Это истории о любви, дружбе, судьбе и счастье, которые понятны каждому.

Мнение создателей

Константин Хабенский подчеркивает, что хочет затронуть темы, близкие всем: «В театр приходят разные люди, из разных социальных слоёв. По структуре спектакль напоминает «Теремок», но в нем живут не только звери, а и люди. Мы стараемся привлечь внимание к человеческим и животным душам, которые требуют уважения, о чем мы часто забываем».

Александр Цыпкин отмечает, что диалоги и развитие сюжета тщательно продуманы: «Идея Константина Юрьевича настолько драматургически выверенная и захватывающая, что мне оставалось только ее не испортить. Спектакль о счастье, несчастье и «не счастье», о выборе, который мы делаем в любой момент».

Режиссер
Константин Хабенский
Константин Хабенский
В ролях
Александр Усов
Алексей Агапов
Арсентий Журид
Дарья Трухина
Алексей Агапов
Исполнители
Кузьма Котрелев
Кузьма Котрелев
Денис Парамонов
Денис Парамонов
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Павел Чинарев
Павел Чинарев
Сергей Беляев
Сергей Беляев

Купить билет на спектакль Жил. Был. Дом.

Помощь с билетами
Январь
2 января пятница
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 10500 ₽
3 января суббота
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 10500 ₽

В ближайшие дни

Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
14 декабря в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Ненаглядная сторона
16+
Премьера Драма
Ненаглядная сторона
23 февраля в 19:00 Ленком Марка Захарова
от 400 ₽
Тараканы
12+
Драма
Тараканы
28 января в 19:00 Театральный центр «На Страстном»
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше