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Ритмы мечты - трейлер
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Ритмы мечты. Трейлер

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Дата публикации: 8 июля 2025
Ритмы мечты – Девочка Варя с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном танцевальном конкурсе страны. Но есть причина, по которой героине придется не просто на своем пути к победе. Ее партнером становится молодой танцор и знаменитый блогер Ник. Но не все разделяют их желание танцевать вместе, так как перед финалом конкурса весь мир узнает главную тайну Варвары, которая идет вразрез привычным нормам для танцовщиков и подготовит деткам совсем не детские проблемы.
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