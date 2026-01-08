«Добрый доктор»: Рецензия Киноафиши

Оповещения от Киноафиши
8 января 2026 11:29
Скорая новогодняя помощь.

В новогоднюю ночь мало кто из нас задумывается о тех, кто стоит на страже нашей безопасности, здоровья и комфорта даже в праздники. Олег Семенович Мандрыгин (Юрий Стоянов) — один из таких героев. Всю новогоднюю ночь ему предстоит работать на вызовах в платной скорой помощи, хотя его скверному характеру это не по вкусу. Ситуация обостряется, когда в него врезается другой супергерой без плаща, но в теплой куртке — курьер Дима (Виктор Хориняк). Его отчислили с первого курса медуниверситета, но и развозить заказы у него выходит тоже как-то неумело. Из-за происшествия Олегу Семеновичу сильно схватывает спину, а Диме грозит заявление в полицию. Чтобы помочь друг другу, двум противоположностям приходится объединяться. Теперь Диме нужно ездить на вызовы к пациентам Олега Семеновича, пока тот руководит им по мобильной связи.

Добродушная завязка фильма мягко напоминает зрителям, что не у всех новогодние праздники — это отдых. Для кого-то это сезон повышенной нагрузки на работе. Герои режиссера Никиты Грамматикова погружаются в ночные приключения, конфликтуют и ввязываются в разные забавные истории — от неожиданных пациентов до дурацких нелепостей. Если убрать классическую комедию положений, то по атмосфере фильм отдаленно напоминает «Ночь на Земле» Джима Джармуша. Конечно, без такой выдающейся кинопоэтики, но в целом сойдет за адаптированный вариант ночного путешествия. Здесь есть свои озарения, вспышки и философские открытия.

И хотя завязка для новогоднего фильма не самая банальная, «Доброму доктору» отчаянно не хватает динамики. Сюжет то и дело буксует на одном месте, и тормозят его в первую очередь диалоги между двумя главными героями. К сожалению, безусловной харизмы актерского дуэта Стоянов-Хориняк не хватает, чтобы вытащить на ровную поверхность периодические провалы. Поэтому не исключено, что где-то зритель заскучает.

Более того, недостаточно ясны отдельные сюжетные линии, а также кто кому кем приходится. К примеру, лишь ближе к кульминации становится ясна арка отношений между Мандрыгиным и Катей (Анастасия Куимова). Также слишком стремительный хэппи-энд для всех ключевых персонажей хотя и логичен, и трогателен, а все же кажется несколько фальшивым. Впрочем, подобное новогодним фильмам зритель, наверное, по привычке готов простить. В таком кино не может быть иначе, а стремительность и обрывочность отдельных линий можно списать на внезапно подействовавшее новогоднее чудо.

Тем не менее фильм не обделен поистине забавным юмором. Ситуации, в которых оказываются герои, — это всегда, что называется, и смех и грех. Здесь авторы точно подглядели правду жизни и слегка приукрасили ее ради комического эффекта. Кроме того, в отдельных эпизодах дуэт Стоянов-Хориняк и впрямь сияет. Будь ситуаций с пациентами и нетривиальных сюжетных ходов побольше, авторы бы точно сэкономили на порой лишних и чересчур объясняющих диалогах, а вот экшена бы точно прибавилось.

Однако для теплого семейного просмотра и ощущения праздника «Добрый доктор» не самое плохое и не самое заурядное кино в нише новогодних комедий. Если простить сценарные огрехи и настроиться на добро, легкое удовольствие от просмотра получить все-таки можно.

София Маргацкая
