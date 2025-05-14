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Постер фильма Жил. Был. Дом.
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Киноафиша Фильмы Жил. Был. Дом.

Жил. Был. Дом.

Zhil. Byl. Dom. 16+
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О фильме

Константин Хабенский и Александр Цыпкин представляют уникальную премьеру киноспектакля в постановке МХТ им. А. П. Чехова. «Жил. Был. Дом.» – это оригинальный проект, задуманный Константином Хабенским, народным артистом России, художественным руководителем МХТ имени А. П. Чехова, в сотрудничестве с писателем Александром Цыпкиным. Впервые премьерный показ спектакля состоится в формате киноверсии и будет показан в ста городах России ещё до официальной премьеры на театральной сцене. Это исключительная возможность для поклонников театрального искусства насладиться постановкой одного из ведущих драматических театров страны в формате кино, не покидая своего города. Режиссёр киноверсии – Валерий Спирин. «Жил. Был. Дом.» откроет перед зрителями двери многоэтажки в одном из городов России, где переплетаются судьбы 24 персонажей. В каждой квартире дома происходят события, на которые смотришь совершенно иначе, если знаешь о том, что ждёт всех героев всего через несколько часов. Ведь жизнь каждого находится под угрозой: все зависит от того, успеют ли герои покинуть стены дома или нет. Именно в этот вечер происходят события, кардинально меняющие судьбы каждого героя. Театр оставляет за собой право вносить изменения в состав исполнителей.

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $223 274
Другие названия
Zhil. Byl. Dom., Жил. Был. Дом.
Режиссер
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Валерий Спирин
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Дарья Ерашова 14 мая 2025, 21:31
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Мария Молотникова 16 мая 2025, 10:15
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