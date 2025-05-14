Константин Хабенский и Александр Цыпкин представляют уникальную премьеру киноспектакля в постановке МХТ им. А. П. Чехова. «Жил. Был. Дом.» – это оригинальный проект, задуманный Константином Хабенским, народным артистом России, художественным руководителем МХТ имени А. П. Чехова, в сотрудничестве с писателем Александром Цыпкиным. Впервые премьерный показ спектакля состоится в формате киноверсии и будет показан в ста городах России ещё до официальной премьеры на театральной сцене. Это исключительная возможность для поклонников театрального искусства насладиться постановкой одного из ведущих драматических театров страны в формате кино, не покидая своего города. Режиссёр киноверсии – Валерий Спирин. «Жил. Был. Дом.» откроет перед зрителями двери многоэтажки в одном из городов России, где переплетаются судьбы 24 персонажей. В каждой квартире дома происходят события, на которые смотришь совершенно иначе, если знаешь о том, что ждёт всех героев всего через несколько часов. Ведь жизнь каждого находится под угрозой: все зависит от того, успеют ли герои покинуть стены дома или нет. Именно в этот вечер происходят события, кардинально меняющие судьбы каждого героя. Театр оставляет за собой право вносить изменения в состав исполнителей.