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Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
Lidiya Fedoseyeva-Shukshina
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Лидия Федосеева-Шукшина
Lidiya Fedoseyeva-Shukshina
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Дата рождения
25 сентября 1938
Возраст
83 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Лидия Федосеева-Шукшина
Родилась 25 сентября 1938 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Лидия Федосеева-Шукшина
Парк Советского периода
драма, комедия
2006, Россия
5.0
Брак по расчету
мелодрама, комедия, приключения
2002, Россия
0.0
Князь Юрий Долгорукий
исторический, драма
1998, Россия
3.0
Научная секция пилотов
триллер, детектив
1996, Россия
6.0
Вечный муж
драма
1990, СССР
6.0
Любовь с привилегиями
драма, мелодрама
1989, СССР
7.0
Следствие ведут знатоки: Без ножа и кастета
криминал
1988, СССР
0.0
Крейцерова соната
драма
1987, СССР
6.0
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22 мая 2017 13:23
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23 июня 2022 17:55
«Думала, наступил конец моей жизни»: Федосеева-Шукшина не стала молчать
Знаменитость заставила фанатов обсуждать свою личную жизнь.
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20 июня 2022 18:30
Воссоединение с бывшим не за горами: Федосеева-Шукшина взялась за старое
Актриса уверена, что ее с Бари Алибасовым связывают настоящие чувства.
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17 июня 2022 10:25
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