Дональд Гловер Награды

Награды и номинации Дональда Гловера

Donald Glover
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019 Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
