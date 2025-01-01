Меню
Дональд Гловер
Награды
Награды и номинации Дональда Гловера
Donald Glover
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Дональда Гловера
Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
