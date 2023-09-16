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Киноафиша Новости «Звездные войны»: запланированный сериал о молодом Лэндо превратился в фильм

«Звездные войны»: запланированный сериал о молодом Лэндо превратился в фильм

16 сентября 2023 14:58
«Звездные войны»: запланированный сериал о молодом Лэндо превратился в фильм

Братья Гловер решили переформатировать проект.

Летом этого года стало известно, что Дональд Гловер и его брат Стивен заменили режиссера Джастина Симиена («Особняк с привидениями») в качестве автором мини-сериала Disney+ «Лэндо», а теперь выяснилась еще одна важная деталь. Как сообщает Variety, проект в выйдет в формате полнометражного фильма.

Новость уже подтвердили представители Lucasfilm и сам Дональд Гловер в рамках подкаста Pablo Torre Finds Out. По словам исполнителя ведущей роли и соавтора предстоящего блокбастера, проект пока что стоит на паузе из-за продолжающихся забастовок актеров и сценаристов:

«Это уже даже не шоу… В данный момент идея состоит в том, чтобы снять полнометражный фильм. Прямо сейчас все упирается в забастовки, потому пока это вся доступная информация».

Гловер впервые появился в образе знаменитого космического авантюриста, до него воплощенного Билли Ди Уильямсом, в приквеле «Хан Соло: Звездные войны. Истории» (2018). Картина с Олденом Эренрайком оказалась в глубокой производственной яме, поскольку за три недели до завершения основных съемок студия решила уволить с поста режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера, заменив их на Рона Ховарда. В итоге Ховард переснял большую часть ленты, однако это привело к огромному перерасходу бюджета — по самым скромным подсчетам, стоимость фильма возросла до $275 млн. В прокате «Хан Соло» заработал $392,9 млн, из которых $213,7 млн были собраны в кинотеатрах США.

Фото: Lucasfilm
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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