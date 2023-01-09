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Сообщество. Фильм
, 2026
Community: The Movie
США / комедия
О фильме
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О фильме
Шесть сезонов и фильм.
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В ролях
Джоэл МакХэйл
Jeff Winger
Дэнни Пуди
Abed Nadir
Элисон Бри
Annie Edison
Гиллиан Джейкобс
Britta Perry
Джим Рэш
Dean Pelton
Кен Джонг
Ben Chang
Дональд Гловер
Troy Barnes
Иветт Николь Браун
Shirley Bennett
Сценарист
Дэн Хармон
,
Эндрю Гест
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Производство
Sony Pictures Television, Universal Studio Group, Universal Television
Другие названия
Community: The Movie, Community
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Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 29 апреля 2025
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Новости о фильме
9 января 2023 16:54
Съемки полнометражного продолжения «Сообщества» начнутся летом
Новостью поделился актер Джоэл МакХэйл.
27 декабря 2022 16:23
В полнометражном продолжении «Сообщества» не будет пейнтбола и игры D&D
Кроме того, действие фильма развернется вне стен колледжа «Гриндейл».
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