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Сообщество. Фильм

, 2026
Community: The Movie
США / комедия
Постер фильма Сообщество. Фильм

О фильме

Шесть сезонов и фильм.

В ролях

Джоэл МакХэйл
Джоэл МакХэйл
Jeff Winger
Дэнни Пуди
Дэнни Пуди
Abed Nadir
Элисон Бри
Элисон Бри
Annie Edison
Гиллиан Джейкобс
Гиллиан Джейкобс
Britta Perry
Джим Рэш
Джим Рэш
Dean Pelton
Кен Джонг
Кен Джонг
Ben Chang
Дональд Гловер
Дональд Гловер
Troy Barnes
Иветт Николь Браун
Иветт Николь Браун
Shirley Bennett
Сценарист Дэн Хармон, Эндрю Гест
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Производство Sony Pictures Television, Universal Studio Group, Universal Television
Другие названия
Community: The Movie, Community

Рейтинг фильма

0.0
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Съемки полнометражного продолжения «Сообщества» начнутся летом
9 января 2023 16:54 Съемки полнометражного продолжения «Сообщества» начнутся летом Новостью поделился актер Джоэл МакХэйл.
В полнометражном продолжении «Сообщества» не будет пейнтбола и игры D&D
27 декабря 2022 16:23 В полнометражном продолжении «Сообщества» не будет пейнтбола и игры D&D Кроме того, действие фильма развернется вне стен колледжа «Гриндейл».

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