Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джим Рэш
Джим Рэш
Jim Rash
О персоне
Фильмография
Джим Рэш
Jim Rash
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 июля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Джима Рэша
Родился 15 июля 1971 года. Шарлотт, Северная Каролина, США.
Развернуть
Фильмография Джима Рэша
BROS
комедия, мелодрама
2022,
0.0
Под откос
драма, комедия
2019, США
4.0
Красные туфельки и семь гномов
анимация, фэнтези, комедия
2017, Корея
7.0
Махни крылом!
анимация, семейный
2014, Франция
6.0
Дорога, дорога домой
комедия
2013, США
7.0
Все фильмы
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"