Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Билли Крудап
Награды
Награды и номинации Билли Крудапа
Billy Crudup
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Билли Крудапа
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best Line from a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Берлинале 2007
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Грубейшее нарушение канона: вот почему Фродо не стоит возвращать в «Охоте за Голлумом»
Эти аниме куда лучше, чем «Ванпанчмен»: 6 хитов, на которые точно стоит потратить время
Вся структура «Человека-бензопилы» на пальцах: объясняем, где кончается первый сезон и начинается фильм
Ромео и Джульетта убили Сон Джин-ву: «Поднятие уровня» больше не лучшее аниме 2025 года — держали титул почти 7 месяцев
Хюррем или Махидевран? Тест покажет, как хорошо вы помните первый сезон «Великолепного века»
Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует
В «Межевом рыцаре» появится лишь один герой из «Игры престолов»: единственный Таргариен, которого не ненавидит никто
«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости
Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым
Этот индийский фильм собрала в прокате 1,5 миллиарда за день и побил сразу несколько рекордов: но стать хитом в России не сумел
«Миротворец» не один: вот 5 сериалов, где все так же безумно и весело — а у последнего рейтинг выше 8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667