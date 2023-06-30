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Киноафиша Новости Третий сезон «Утреннего шоу» обрел дату премьеры

Третий сезон «Утреннего шоу» обрел дату премьеры

30 июня 2023 13:30
Третий сезон «Утреннего шоу» обрел дату премьеры

Также появилась подборка кадров из предстоящих серий.

Потоковый сервис Apple TV+ огласил официальную дату премьеры десятисерийного третьего сезона сериала «Утреннее шоу». Продолжение драмы об изнанке телеиндустрии начнет выходить на стриминге с 13 сентября. Премьера будет двухсерийной. Вместе с этим Apple опубликовал порцию кадров с основными действующими лицами.

Третий сезон «Утреннего шоу» обрел дату премьеры

Третий сезон «Утреннего шоу» обрел дату премьеры

Третий сезон «Утреннего шоу» обрел дату премьеры

Сериал повествует о популярной телеведущей Алекс Леви (Дженнифер Энистон) и ее более молодой коллеге Брэдли Джексон (Риз Уизерспун). В первом сезоне Леви лишается своего многолетнего партнера по эфиру и близкого друга Митча Кесслера (Стив Карелл), поскольку его обвинили в неподобающем поведении. На его место канал UBA ставит малоопытную и импульсивную журналистку Джексон, которой удается всех покорить. В дальнейшем между героинями разжигается соперничество, наружу выползают страшные тайны, и происходит трагедия, из-за которой внутри телесети начинается переворот.

Третий сезон «Утреннего шоу» обрел дату премьеры

Третий сезон «Утреннего шоу» обрел дату премьеры

Третий сезон «Утреннего шоу» обрел дату премьеры

Во втором сезоне новостной отдел полностью отходит под управление Кори Эллисона (Билли Крудап), старающегося сделать все возможное, чтобы снова объединить Леви и Джексон. Также к драматичному концу подведена сюжетная линия с Кесслером. В свежих сериях будущее телесети снова окажется под угрозой, поскольку к UBA начинает проявлять интерес некий техногигант. Из-за этого между персонажами формируются неожиданные союзы, а чужие секреты превращаются в оружие. Героям приходится переступать через себя и свои ценности — как в редакции, так и за ее пределами.

В основной актерский состав нового сезона также вошли Джон Хэмм, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман, ДеШон Терри, Грета Ли, Николь Бахари, Джулианна Маргулис и другие. Творческую команду возглавляют режиссер и исполнительный продюсер Мими Ледер («Оставленные») и шоураннер Шарлотта Стаудт («Карточный домик»).

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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