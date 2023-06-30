Третий сезон «Утреннего шоу» обрел дату премьеры

Потоковый сервис Apple TV+ огласил официальную дату премьеры десятисерийного третьего сезона сериала «Утреннее шоу». Продолжение драмы об изнанке телеиндустрии начнет выходить на стриминге с 13 сентября. Премьера будет двухсерийной. Вместе с этим Apple опубликовал порцию кадров с основными действующими лицами.

Сериал повествует о популярной телеведущей Алекс Леви (Дженнифер Энистон) и ее более молодой коллеге Брэдли Джексон (Риз Уизерспун). В первом сезоне Леви лишается своего многолетнего партнера по эфиру и близкого друга Митча Кесслера (Стив Карелл), поскольку его обвинили в неподобающем поведении. На его место канал UBA ставит малоопытную и импульсивную журналистку Джексон, которой удается всех покорить. В дальнейшем между героинями разжигается соперничество, наружу выползают страшные тайны, и происходит трагедия, из-за которой внутри телесети начинается переворот.

Во втором сезоне новостной отдел полностью отходит под управление Кори Эллисона (Билли Крудап), старающегося сделать все возможное, чтобы снова объединить Леви и Джексон. Также к драматичному концу подведена сюжетная линия с Кесслером. В свежих сериях будущее телесети снова окажется под угрозой, поскольку к UBA начинает проявлять интерес некий техногигант. Из-за этого между персонажами формируются неожиданные союзы, а чужие секреты превращаются в оружие. Героям приходится переступать через себя и свои ценности — как в редакции, так и за ее пределами.

В основной актерский состав нового сезона также вошли Джон Хэмм, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман, ДеШон Терри, Грета Ли, Николь Бахари, Джулианна Маргулис и другие. Творческую команду возглавляют режиссер и исполнительный продюсер Мими Ледер («Оставленные») и шоураннер Шарлотта Стаудт («Карточный домик»).