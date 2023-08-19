Родился после «Ледникового»: сын известной актрисы растет копией Авербуха, но это не Арзамасова

Илья Авербух живет в счастливом браке со звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой. Пара воспитывает общего наследника по имени Лев. У прославленного фигуриста есть еще один сын, которого родила его экс-партнерша по танцам на льду Ирина Лобачева. Также ходят слухи, что на этом список наследников Ильи не заканчивается.

Говорят, что несколько лет назад у Авербуха и актрисы Алисы Гребенщиковой якобы случился роман. Это произошло во время ее участия в «Ледниковом периоде». Самое пикантное то, что они оба на тот момент не были свободны. Гребенщикова забеременела, и многие были уверены, что отцом ребенка является Авербух.

Вскоре после рождения сына Алиса рассталась с гражданским супругом и дала мальчику свою фамилию, поставив в графе «отцовство» прочерк. С тех пор Гребенщикова одна воспитывает Алексея.

Многие отмечают, что подросший наследник Алисы поразительно похож на своего предполагаемого отца. Вот что пишут пользователи Сети: