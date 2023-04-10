Эта актриса могла бы сыграть Катю Пушкареву: держитесь, чтобы не упасть (фото)

Главной ролью в карьере Нелли Уваровой стала Катя Пушкарева в знаменитой теленовелле «Не родись красивой». Как неоднократно отмечали критики, именно Уварова своей игрой сделала проект таким популярным, но, как оказалось, создатели изначально не видели ее в главной роли.

Так, на главную роль претендовала Алиса Гребенщикова, в то время уже сыгравшая в «Водителе для Веры», «Лучшем городе земли» и других картинах. Артистка была уверена, что именно она получит главную роль, но Уварова опередила ее, раньше оказавшись на съемочной площадке. И именно пунктуальность помогла ей добиться расположения создателей сериала.

Зрители уверены, что продюсеры сделали правильный выбор, остановившись на Уваровой. По их мнению, Гребенщикова обладает слишком яркой внешностью для роли Кати Пушкаревой и ее участие только испортило бы весь сериал.