Сын Гребенщиковой растет копией этого мужчины: зря наговаривали на Авербуха

Алиса Гребенщикова единственный раз стала мамой летом 2008 года. Артистка никогда не скрывала, что отец ее сына Алексея — оператор Сергей Дандурян, с которым она больше не поддерживает отношения. Однако поклонники долгие годы были уверены, что на самом деле знаменитость родила ребенка от Ильи Авербуха.

Дело в том, что о беременности Гребенщиковой стало известно во время ее участия в шоу «Ледниковый период». К тому же бывшая супруга Авербуха на всю страну обвиняла мужа в измене и была уверена, что это произошло именно во время съемок проекта. Поэтому фанаты не сомневались, что юный Алексей стал наследником звезды фигурного катания.

Популярная артистка в течение долгих лет пыталась опровергнуть эти слухи, но поклонники были уверены в своей теории. Однако со временем ее заявления оказались не нужны. Алексей год от года становится все больше и больше похож на своего отца Дандуряна, и даже самые настойчивые фанаты отказываются от своих слов.

«Алеша — копия своего папы, это тоже очевидно для всех нас», — признавалась однажды артистка.

Сам Дандурян при этом старается не общаться с наследником. По данным СМИ, он не интересуется жизнью сына, а тот носит фамилию матери.