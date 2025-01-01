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Спасти рядового Гамлета
Билеты от 1000₽
Киноафиша Спасти рядового Гамлета

Спектакль Спасти рядового Гамлета

Постановка
ДК им. Ленсовета 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль с поэзией Высоцкого

«Спасти рядового Гамлета» — это музыкальный спектакль, в котором классический сюжет Шекспира переплетается с гениальной поэзией Владимира Высоцкого, и всё это в ритме танго.

Действие начинается с типичной театральной ситуации: исполнителя главной роли — Гамлета — нет на месте. Возникает главный вопрос: «Быть или не быть?» спектаклю? Когда на помощь приходит «заезжая звезда», сюжет приобретает неожиданный поворот. В результате зритель получает многожанровое представление, наполненное музыкой, танцами, юмором и глубокими размышлениями.

Особое внимание стоит уделить игре актёров, в частности, Народного артиста РФ Юрия Стоянова, чьи остроумие и ирония придают спектаклю уникальную атмосферу. «Спасти рядового Гамлета» — это не просто постановка, а взрыв эмоций и энергии, где широта русской души сталкивается с трагизмом принца Датского.

Зрителей ждёт искромётный юмор, неожиданное развитие сюжета, много смеха и, возможно, даже слёзы. Этот спектакль никого не оставит равнодушным, а вопрос о том, был ли принц, останется в вашей памяти надолго.

Режиссер
Сергей Скоморохов
В ролях
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Татьяна Ткач
Сергей Кошонин
Сергей Кошонин
Сергей Гамов
Сергей Гамов
Алиса Гребенщикова
Алиса Гребенщикова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 сентября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 1500 ₽
30 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 1500 ₽
15 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 2000 ₽
6 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Казань, 8 сентября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 800 ₽
Краснодар, 13 октября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
19:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 14 октября
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:00 от 2000 ₽
Сочи, 16 октября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽
Воронеж, 4 декабря
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 2000 ₽

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