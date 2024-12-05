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Женщины Есенина
Билеты от 3000₽
Киноафиша Женщины Есенина

Спектакль Женщины Есенина

Кто они — эти женщины Есенина?
Постановка
МХАТ Горького 16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

О спектакле «Женщины Есенина»

Этот спектакль предлагает уникальный взгляд на творчество Есенина через призму его отношений с женщинами. В нем раскрываются неожиданные грани поэта, исследуются его эмоциональные переживания и личные драмы, которые оказали влияние на его стихи. Зрителям предстоит увидеть поэта не только как творца, но и как человека, ищущего гармонию и любовь в своем бурном и непростом мире.

Поэт — это не тот, кто пишет стихи, а тот, кто платит за них своей судьбой. Судьба Сергея Есенина была вечным поиском счастья и разочарований. Его жизнь была наполнена несколькими большими романами, почти все из которых заканчивались трагически. Есенин посвящал своим возлюбленным стихи, которые стали классикой русской поэзии, но не умел сохранить чувство к женщине надолго. Для него каждый роман был прежде всего глотком творческой энергии.

Есенин искал любви и одновременно бежал от неё, спасался от одиночества и жаждал уединения. Кто они — эти женщины Есенина? Кого они любили — гениального поэта? Ангела с золотыми волосами? Озорного гуляку? Как взаимоотношения его родителей и драматичные повороты в судьбе матери отразились в его взрослой жизни и отношениях с возлюбленными?

 

Режиссер
Галина Полищук
В ролях
Андрей Вешкурцев
Екатерина Стриженова
Екатерина Волкова
Алиса Гребенщикова
Кристина Шмырина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
18:00 от 3000 ₽
7 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
18:00 от 3000 ₽
8 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 3000 ₽
9 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 3000 ₽
10 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 3000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
18:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Жить и гореть. Рецензия на спектакль «Женщины Есенина» в постановке МХАТа им. Горького

Спектакль «Женщины Есенина» во МХАТе Горького— это одно из самых громких событий на его сцене. Фигура Сергея Есенина всегда интересовала театральных деятелей, существует большое количество пьес о его жизни. Здесь же творческий путь поэта решили раскрыть через важных для него женщин. На сцене зрители сталкиваются не только с историями любви, но и с тем, как эти отношения формировали поэта, его стихи и судьбу. Сегодня рассмотрим спектакль «Женщины Есенина», МХАТ им. Горького, режиссёр Галина Полищук.

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Фотографии

Женщины Есенина Женщины Есенина Женщины Есенина Женщины Есенина Женщины Есенина Женщины Есенина

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