Этот спектакль предлагает уникальный взгляд на творчество Есенина через призму его отношений с женщинами. В нем раскрываются неожиданные грани поэта, исследуются его эмоциональные переживания и личные драмы, которые оказали влияние на его стихи. Зрителям предстоит увидеть поэта не только как творца, но и как человека, ищущего гармонию и любовь в своем бурном и непростом мире.
Поэт — это не тот, кто пишет стихи, а тот, кто платит за них своей судьбой. Судьба Сергея Есенина была вечным поиском счастья и разочарований. Его жизнь была наполнена несколькими большими романами, почти все из которых заканчивались трагически. Есенин посвящал своим возлюбленным стихи, которые стали классикой русской поэзии, но не умел сохранить чувство к женщине надолго. Для него каждый роман был прежде всего глотком творческой энергии.
Есенин искал любви и одновременно бежал от неё, спасался от одиночества и жаждал уединения. Кто они — эти женщины Есенина? Кого они любили — гениального поэта? Ангела с золотыми волосами? Озорного гуляку? Как взаимоотношения его родителей и драматичные повороты в судьбе матери отразились в его взрослой жизни и отношениях с возлюбленными?
Спектакль «Женщины Есенина» во МХАТе Горького— это одно из самых громких событий на его сцене. Фигура Сергея Есенина всегда интересовала театральных деятелей, существует большое количество пьес о его жизни. Здесь же творческий путь поэта решили раскрыть через важных для него женщин. На сцене зрители сталкиваются не только с историями любви, но и с тем, как эти отношения формировали поэта, его стихи и судьбу. Сегодня рассмотрим спектакль «Женщины Есенина», МХАТ им. Горького, режиссёр Галина Полищук.