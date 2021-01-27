Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Майкл Херст
Майкл Херст
Michael Hurst
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Майкл Херст
Michael Hurst
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 сентября 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Майкл Херст
Родился 20 сентября 1957 года. Голборн, Большой Манчестер, Англия.
Развернуть
Фильмография Майкл Херст
Стервозные штучки
боевик
2009, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Создатель «Викингов» Майкл Херст разрабатывает мини-сериал по роману «Великий Гэтсби»
Консультантом шоу станет правнучка Фицджеральда.
Написать
27 января 2021 15:12
Объявлен полный актерский состав сериала «Викинги: Вальхалла»
В касте преимущественно скандинавские и европейские актеры.
Написать
27 января 2021 11:32
Amazon представил трейлер финального сезона «Викингов»
Все серии выйдут 30 декабря.
Написать
3 декабря 2020 16:22
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь