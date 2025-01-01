Меню
Джеймс Гарнер
Награды
Награды и номинации Джеймс Гарнер
James Garner
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джеймс Гарнер
Оскар 1986
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1991
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1958
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Золотой глобус 1995
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Drama/Comedy Special
Победитель
Outstanding Drama/Comedy Special
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Drama/Comedy Special
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Outstanding Drama/Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1959
Best Actor in a Leading Role (Continuing Character) in a Dramatic Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
