Джим Парсонс
Награды
Награды и номинации Джима Парсонса
Jim Parsons
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
