«Бумажные города»: Рецензия Киноафиши

Разовый просмотр

Режиссер, который берется снимать фильмы по книгам – заведомо плохой режиссер. Более того, он еще «тот самый нехороший человек, который посмел изменить концовку», «не включил эпичный момент, где герои убивают друг друга», «поменял цвет волос главной героини» и т.д, и т.п. Фанаты «Гарри Поттера» до сих, мягко говоря, не любят Криса Коламбуса за то, что он упустил или изменил столько замечательных моментов (например, вместо Невилла Долгопупса отправил Гермиону в запретный лес). Недовольных вполне можно понять, режиссер – автор фильма, но не автор бестселлера, по которому этот самый фильм снимается, а потому некоторые вещи он видит абсолютно по-другому. Так и драма «Бумажные города», в основе которой легло произведение Джона Грина, не смогла порадовать читателей. Даже приличное музыкальное сопровождение и участие Кары Делевинь не спасло ситуацию. То, что было так интересно читать, оказалось до безобразия скучно смотреть.

Казалось бы, Джейк Шрейер все делает правильно. Внешностью неизвестные мне актеры вполне походят на книжных персонажей, сюжет практически без изменений: некая сумасбродная Марго Рот Шпигельман в сотый раз сбегает из дома, оставляя своему милому соседу-ботанику (который, к тому же, еще и влюблен в нее с самого раннего детства) странные подсказки. Конечно же, безутешный возлюбленный отправляется ее искать, не забыв захватить с собой верных друзей. Предсказуемо? Разумеется, да, но опять-таки, дело не в этом. Просто вместо синтеза увлекательного детектива и романа, который ловко захватывает вас в объятья выдуманного мира, мы видим скепсис и досаду на лицах посетителей кинотеатра. Все слишком скомкано, герои много и метафорично болтают, а главная пропажа, она же и героиня, вызывает неприязнь, хотя на страницах Марго казалась просто трудным подростком, душа которого – сплошные, но интересные потемки. В книге так хорошо объяснялась цель ее побега, там все туманные выражения о бумажном мире приходились кстати, а Квентин (тот самый безутешный сосед), поражал своей догадливостью и настойчивостью. Здесь… Марго – законченная эгоистка, а Квентин – жалкий мальчишка, который прекрасно исполнил роль Шерлока Холмса, но не получил обещанной награды. Все его чувства и эмоции передаются с помощью плаксивого музыкального ряда и кадров страдания: вот он грустит, глядя на ее пустой стул, с тоской смотрит на пустое окно, ссорится с друзьями, спит в заброшенном помещении, где она проводила свои последние часы (не в буквальном смысле). Настоящий верный пес, которого бросила хозяйка. Тьфу! Кстати, зря Джейк изменил классный момент, где все герои срываются на поиски Марго прямо в парадных мантиях, не дождавшись выпускного. Это было довольно напряженно, книгу из руки выпускать не хотелось. Что же мы видим здесь? Унылый драматичный диалог, где рыцарь-Квентин рвется в поездку, а его оруженосцы сначала отговаривают главаря, напоминая, что скоро начнется выпускной, а потом соглашаются ехать с ним, выкрикнув напоследок: «Мы же твои друзья!». Даже смешно стало.

В общем, веселого и интересного, если не считать песенки про покемонов, с которой троица подростков заходила в заброшенный старый склад, было мало. Никакой погруженности, мистики, что таились за буквами Джона Грина. Пару громких фраз из уст Марго о пустоте мира и ничтожности бумажных городов на прощание. Жалость к главному сыщику. Тривиально, наивно и одноразово, одним словом – бумажно.

Елена Милая