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Киноафиша Рецензии «Бумажные города»: Рецензия Киноафиши

«Бумажные города»: Рецензия Киноафиши

6 августа 2015 00:00
«Бумажные города»: Рецензия Киноафиши

Разовый просмотр

Режиссер, который берется снимать фильмы по книгам – заведомо плохой режиссер. Более того, он еще «тот самый нехороший человек, который посмел изменить концовку», «не включил эпичный момент, где герои убивают друг друга», «поменял цвет волос главной героини» и т.д, и т.п. Фанаты «Гарри Поттера» до сих, мягко говоря, не любят Криса Коламбуса за то, что он упустил или изменил столько замечательных моментов (например, вместо Невилла Долгопупса отправил Гермиону в запретный лес). Недовольных вполне можно понять, режиссер – автор фильма, но не автор бестселлера, по которому этот самый фильм снимается, а потому некоторые вещи он видит абсолютно по-другому. Так и драма «Бумажные города», в основе которой легло произведение Джона Грина, не смогла порадовать читателей. Даже приличное музыкальное сопровождение и участие Кары Делевинь не спасло ситуацию. То, что было так интересно читать, оказалось до безобразия скучно смотреть.

«Бумажные города»: Рецензия Киноафиши

Казалось бы, Джейк Шрейер все делает правильно. Внешностью неизвестные мне актеры вполне походят на книжных персонажей, сюжет практически без изменений: некая сумасбродная Марго Рот Шпигельман в сотый раз сбегает из дома, оставляя своему милому соседу-ботанику (который, к тому же, еще и влюблен в нее с самого раннего детства) странные подсказки. Конечно же, безутешный возлюбленный отправляется ее искать, не забыв захватить с собой верных друзей. Предсказуемо? Разумеется, да, но опять-таки, дело не в этом. Просто вместо синтеза увлекательного детектива и романа, который ловко захватывает вас в объятья выдуманного мира, мы видим скепсис и досаду на лицах посетителей кинотеатра. Все слишком скомкано, герои много и метафорично болтают, а главная пропажа, она же и героиня, вызывает неприязнь, хотя на страницах Марго казалась просто трудным подростком, душа которого – сплошные, но интересные потемки. В книге так хорошо объяснялась цель ее побега, там все туманные выражения о бумажном мире приходились кстати, а Квентин (тот самый безутешный сосед), поражал своей догадливостью и настойчивостью. Здесь… Марго – законченная эгоистка, а Квентин – жалкий мальчишка, который прекрасно исполнил роль Шерлока Холмса, но не получил обещанной награды. Все его чувства и эмоции передаются с помощью плаксивого музыкального ряда и кадров страдания: вот он грустит, глядя на ее пустой стул, с тоской смотрит на пустое окно, ссорится с друзьями, спит в заброшенном помещении, где она проводила свои последние часы (не в буквальном смысле). Настоящий верный пес, которого бросила хозяйка. Тьфу! Кстати, зря Джейк изменил классный момент, где все герои срываются на поиски Марго прямо в парадных мантиях, не дождавшись выпускного. Это было довольно напряженно, книгу из руки выпускать не хотелось. Что же мы видим здесь? Унылый драматичный диалог, где рыцарь-Квентин рвется в поездку, а его оруженосцы сначала отговаривают главаря, напоминая, что скоро начнется выпускной, а потом соглашаются ехать с ним, выкрикнув напоследок: «Мы же твои друзья!». Даже смешно стало.

«Бумажные города»: Рецензия Киноафиши

В общем, веселого и интересного, если не считать песенки про покемонов, с которой троица подростков заходила в заброшенный старый склад, было мало. Никакой погруженности, мистики, что таились за буквами Джона Грина. Пару громких фраз из уст Марго о пустоте мира и ничтожности бумажных городов на прощание. Жалость к главному сыщику. Тривиально, наивно и одноразово, одним словом – бумажно.

Елена Милая

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