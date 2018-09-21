«Лондонские поля»: Рецензия Киноафиши

Красота превыше сюжета

Немолодой писатель Самсон (Сэм) Янг (Билли Боб Торнтон) приезжает в поглощённый кризисом и уличными столкновениями Лондон. В первый же день он знакомится с роковой красоткой Николой Сикс (Эмбер Хёрд), у которой есть необычный дар — она предвидит человеческую смерть. И она уже знает, как умрёт сама: её убъёт один из посетителей местного бара, в который она впервые зашла. Помимо Сэма там проводят время местный барыга и игрок в дартс Кит (Джим Стёрджесс) и богатый аристократ Гай (Тео Джеймс). Все трое начинают общаться с Николой, и один из них обязательно станет убийцей. Но кто — неизвестно. И для того, чтобы разобраться в этом, Сэм начинает писать роман о жизни девушки.

Кадр из фильма «Лондонские поля»

Выход практически каждого подобного фильма сопровождается многочисленными негодованиями критиков. Несколько месяцев назад ровно в такой же ситуации оказалась «Конченая» с Марго Робби. О ней писали абсолютно то же самое: не раскрыты герои, сюжет слишком запутанный, линии персонажей обрываются, диалоги звучат неестественно. Вот только авторы подобных высказываний и сами не поняли, что именно в этом и есть идея и «Конченой», и «Лондонских полей». А для самых непонятливых в новой картине вводят ещё и закадровый текст от героя Торнтона, который будет ещё более вычурно повторять произошедшее на экране.

Кадр из фильма «Лондонские поля»

Ведь весь этот фильм — типичный бульварный детектив, а точнее пародия на него. И потому все герои такие ненатуральные. А если и это непонятно, Сэм в опеределённый момент сам скажет главной героине, что все посчитают её просто фантазией мужчины — настолько она неестественно себя ведёт. Поэтому не нужно даже и пытаться разобрать фильм по полочкам. Он не пытается повторить задумки Гая Ричи, а скорее преувеличивает их до карикатурных размеров. Для этого Эмбер Хёрд переодевается не один десяток раз за два часа экранного времени, постоянно оставаясь соблазнительно полураздетой. И для этого же Торнтон курит каждую свободную минуту на экране, повергая в эстетический экстаз одним движением руки.

Кадр из фильма «Лондонские поля»

А остальные герои — откровенные клише. Красавчик Тео Джеймс ходит с самой глупой улыбкой, какую только можно представить. Стёрджесс, а с ним и Депп, устраивают откровенную клоунаду. Все второстепенные женские персонажи выглядят словно куклы (при том, что играют их очень неплохие актрисы). Но при просмотре всё время не отпускает мысль, что именно так всё и задумано — клише должны быть яркими и нелепыми, иначе их можно принять за реальность. И если согласиться с этими правилами и осознать, что картинка здесь не дополняет действие, а сама является главной составляющей сюжета, то останется только получать удовольствие.

Кадр из фильма «Лондонские поля»

Ведь построены кадры так, что их хочется сразу же разбирать на скриншоты, и это легко — персонажи часто замирают в одних позах. А закадровый текст сразу заставляет представить у себя в руках эту книгу, причём обязательно с какой-нибудь безвкусной картинкой на обложке. Ну а откуда у бульварного детектива хорошая обложка? Причём авторы иногда начинают совсем уж откровенно дразнить зрителя. Когда, например, писатель начинает исправлять текст, и всё происходящее в «реальности» тоже переигрывается. Или когда действие на пару минут превращают в нелепый видеоклип или самую неестественную постельную сцену в мире. Или даже когда откровенно издеваются над «магией телевидения», снимая артистов в пустом ангаре без зрителей.

Кадр из фильма «Лондонские поля»

И только одно может действительно расстроить в этой картине — финал. Если создатели «Конченой» издевались до самого конца, устроив пять или шесть твистов, меняющих всё восприятие, то здесь сюжет пошёл по самому простому пути. Но даже и это не так плохо. Гораздо хуже, что очевидную развязку пытаются подать, как что-то совершенно неожиданное и удивительное. Хотя может и это очередная ирония над неуклюжими поворотами в большинстве современных книг и фильмов. Ведь главное, чтобы всё было красиво.

Алексей Хромов

В российском прокате с 6 сентября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Лондонские поля»