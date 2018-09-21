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Киноафиша Рецензии «Лондонские поля»: Рецензия Киноафиши

«Лондонские поля»: Рецензия Киноафиши

21 сентября 2018 00:00
«Лондонские поля»: Рецензия Киноафиши
Красота превыше сюжета

Немолодой писатель Самсон (Сэм) Янг (Билли Боб Торнтон) приезжает в поглощённый кризисом и уличными столкновениями Лондон. В первый же день он знакомится с роковой красоткой Николой Сикс (Эмбер Хёрд), у которой есть необычный дар — она предвидит человеческую смерть. И она уже знает, как умрёт сама: её убъёт один из посетителей местного бара, в который она впервые зашла. Помимо Сэма там проводят время местный барыга и игрок в дартс Кит (Джим Стёрджесс) и богатый аристократ Гай (Тео Джеймс). Все трое начинают общаться с Николой, и один из них обязательно станет убийцей. Но кто — неизвестно. И для того, чтобы разобраться в этом, Сэм начинает писать роман о жизни девушки.

Кадр из фильма «Лондонские поля»
Кадр из фильма «Лондонские поля»

Выход практически каждого подобного фильма сопровождается многочисленными негодованиями критиков. Несколько месяцев назад ровно в такой же ситуации оказалась «Конченая» с Марго Робби. О ней писали абсолютно то же самое: не раскрыты герои, сюжет слишком запутанный, линии персонажей обрываются, диалоги звучат неестественно. Вот только авторы подобных высказываний и сами не поняли, что именно в этом и есть идея и «Конченой», и «Лондонских полей». А для самых непонятливых в новой картине вводят ещё и закадровый текст от героя Торнтона, который будет ещё более вычурно повторять произошедшее на экране.

Кадр из фильма «Лондонские поля»
Кадр из фильма «Лондонские поля»

Ведь весь этот фильм — типичный бульварный детектив, а точнее пародия на него. И потому все герои такие ненатуральные. А если и это непонятно, Сэм в опеределённый момент сам скажет главной героине, что все посчитают её просто фантазией мужчины — настолько она неестественно себя ведёт. Поэтому не нужно даже и пытаться разобрать фильм по полочкам. Он не пытается повторить задумки Гая Ричи, а скорее преувеличивает их до карикатурных размеров. Для этого Эмбер Хёрд переодевается не один десяток раз за два часа экранного времени, постоянно оставаясь соблазнительно полураздетой. И для этого же Торнтон курит каждую свободную минуту на экране, повергая в эстетический экстаз одним движением руки.

Кадр из фильма «Лондонские поля»
Кадр из фильма «Лондонские поля»

А остальные герои — откровенные клише. Красавчик Тео Джеймс ходит с самой глупой улыбкой, какую только можно представить. Стёрджесс, а с ним и Депп, устраивают откровенную клоунаду. Все второстепенные женские персонажи выглядят словно куклы (при том, что играют их очень неплохие актрисы). Но при просмотре всё время не отпускает мысль, что именно так всё и задумано — клише должны быть яркими и нелепыми, иначе их можно принять за реальность. И если согласиться с этими правилами и осознать, что картинка здесь не дополняет действие, а сама является главной составляющей сюжета, то останется только получать удовольствие.

Кадр из фильма «Лондонские поля»
Кадр из фильма «Лондонские поля»

Ведь построены кадры так, что их хочется сразу же разбирать на скриншоты, и это легко — персонажи часто замирают в одних позах. А закадровый текст сразу заставляет представить у себя в руках эту книгу, причём обязательно с какой-нибудь безвкусной картинкой на обложке. Ну а откуда у бульварного детектива хорошая обложка? Причём авторы иногда начинают совсем уж откровенно дразнить зрителя. Когда, например, писатель начинает исправлять текст, и всё происходящее в «реальности» тоже переигрывается. Или когда действие на пару минут превращают в нелепый видеоклип или самую неестественную постельную сцену в мире. Или даже когда откровенно издеваются над «магией телевидения», снимая артистов в пустом ангаре без зрителей.

Кадр из фильма «Лондонские поля»
Кадр из фильма «Лондонские поля»

И только одно может действительно расстроить в этой картине — финал. Если создатели «Конченой» издевались до самого конца, устроив пять или шесть твистов, меняющих всё восприятие, то здесь сюжет пошёл по самому простому пути. Но даже и это не так плохо. Гораздо хуже, что очевидную развязку пытаются подать, как что-то совершенно неожиданное и удивительное. Хотя может и это очередная ирония над неуклюжими поворотами в большинстве современных книг и фильмов. Ведь главное, чтобы всё было красиво.

Алексей Хромов

В российском прокате с 6 сентября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Лондонские поля»

Алексей Хромов
Алексей Хромов
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