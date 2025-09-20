« Большое смелое красивое путешествие»: Рецензия Киноафиши

Сара и Дэвид по отдельности направляются на свадьбу общих знакомых. Оба обращаются в одно и то же агентство по аренде машин, где сквернословящая Фиби Уоллер-Бридж настойчиво навязывает обоим на первый взгляд допотопный GPS. Познакомившись на мероприятии, герои не решаются развить возникшую симпатию, но волшебный навигатор все равно сводит их вместе в большом путешествии. Координаты приводят героев к дверям, за которыми скрываются важные моменты жизни, призванные изменить их отношение к себе и влюбить друг в друга.

Красота волшебного мира сводится лишь к конвенционально прекрасным лицам главных актеров — Колина Фаррелла и Марго Робби. Но и номинанты на «Оскар» не спасают фильм от пластмассовой вторичности эпохи ванильных статусов в соцсетях. Двери, в которые они заходят, не скрывают удивительных миров. Запоминается разве что воспоминание Дэвида о выступлении в школьном мюзикле (в этом жанре куда органичнее смотрелся бы весь фильм) и несостоявшееся прощание Сары с умирающей матерью. Остальные эпизоды выветриваются из памяти сразу после выхода из зала.

«Ты никогда меня по-настоящему не знал», — говорит в какой-то момент Сара. В этих словах слышится не столько ее боль, сколько зрительское ощущение: мы так и не узнаем ни характера, ни интересов, ни, что самое важное, точек соприкосновения персонажей. Они остаются черновыми штрихами, а не людьми. Типичная практика для ромкомов нулевых, где незнакомцы через сутки бегут признаваться в вечной любви. Но если же это обернуто в фантасмагорическую обертку, логично ждать действительно смелого путешествия, а не набора жанровых клише.

Парадоксально, но в этой романтической истории гораздо большей силой и человечностью обладают второстепенные персонажи. Мама Сары в исполнении Лили Рэйб и отец Дэвида, Хеймиш Линклейтер (полная противоположность его образу в новом сезоне «Поколения “Ви”»), произносят самые красивые реплики сценария. За пару минут экранного времени они успевают обозначить трагедии судеб и стать героями, с которыми хочется остаться. Не пересекаясь в кадре, но будучи парой в реальной жизни, они оказываются более желанными главными героями, чем звезды первой величины.

В отличие от них, у Сары и Дэвида нет никаких проблем, кроме избегающего типа привязанности. То, что решилось бы за пару сессий с терапевтом, здесь становится основой всего сюжета. Если бы режиссер Когонада позволил себе жанровый отрыв, превратив историю в музыкальное пиршество с графикой и анимацией, у фильма были шансы воспрянуть духом. Но пространства картины остаются минималистичными и скучными, стремясь впечатлить лишь выкрученной контрастностью.

И все же винить Когонаду за этот промах не поднимается рука. Талантливейший корейско-американский режиссер будто оказался капитаном корабля за приличную сумму, но без права выбора курса. От авторского почерка здесь нет ничего. Его блистательный дебютный «Колумбус» был написан единолично, а следующий фильм «После Янга» — в соавторстве. «Путешествие» же снято целиком по чужому сценарию. Это лишает диалоги реалистичности, героев — мягкой сентиментальности, а повествование — бытовой красоты, которые так умело выхватывал Когонада.

После прогулки мимо блеклых воспоминаний, которые выглядят как лишенные динамики фотоснимки, следует классическое «долго и счастливо». Сложно поверить, что «большое смелое красиво путешествие» чему-то научило героев. Зрителям остается принять судьбоносность их сказочной встречи, хотя ни сюжет, ни актерская химия этого не подтверждают. Единственное состояние, в котором фильм сработает, — это тяжелые дни в слезах после расставания. Тогда можно обрести надежду, что и на твоей улице однажды распахнется дверь с Фарреллом.