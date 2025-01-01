Меню
Оскар 2012
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2005
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2014
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2000
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
BAFTA 2024
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
BAFTA 2012
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2017
Лучший фильм
Номинант
Золотая малина 2008
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Сандэнс 1996
Драматургия
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2023
Лучший фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Лучший североамериканский независимый фильм
Номинант
