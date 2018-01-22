Оповещения от Киноафиши
Хэл Эшби: Ад и рай Голливуда
Хэл Эшби: Ад и рай Голливуда
Hal
18+
биография
документальный
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2018
Премьера в мире
22 января 2018
Дата выхода
28 марта 2019
Австралия
28 марта 2019
Франция
Сборы в мире
$49 045
Производство
Cartoon Network, Saboteur Media, Shark Pig
Другие названия
Hal, Hal Ashby, Hal Ashby, Hollywoodin kapinallinen, Hal Ashby, Hollywoodrebell, Hal Ashby, wolny duch amerykańskiego kina, Hal, un director de culto, Once I Was: The Hal Ashby Story, Regissören Hal Ashby, Хэл
Режиссер
Эми Скотт
В ролях
Хэл Эшби
Норман Джуисон
Haskell Wexler
Луис Госсет мл.
Бо Бриджес
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
