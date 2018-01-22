Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Хэл Эшби: Ад и рай Голливуда
1 постер
Киноафиша Фильмы Хэл Эшби: Ад и рай Голливуда

Хэл Эшби: Ад и рай Голливуда

Hal 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 22 января 2018
Дата выхода
28 марта 2019 Австралия
28 марта 2019 Франция
Сборы в мире $49 045
Производство Cartoon Network, Saboteur Media, Shark Pig
Другие названия
Hal, Hal Ashby, Hal Ashby, Hollywoodin kapinallinen, Hal Ashby, Hollywoodrebell, Hal Ashby, wolny duch amerykańskiego kina, Hal, un director de culto, Once I Was: The Hal Ashby Story, Regissören Hal Ashby, Хэл
Режиссер
Эми Скотт
В ролях
Хэл Эшби
Хэл Эшби
Норман Джуисон
Haskell Wexler
Луис Госсет мл.
Луис Госсет мл.
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
