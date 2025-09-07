Главный приз для Джима Джармуша: объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2025 года

В прошлом году победу одержал фильм Педро Альмодовара « Комната по соседству ».

Вчера, 6 сентября, на острове Лидо завершился 82-й Венецианский кинофестиваль. «Золотого льва» удостоилась картина 72-летнего классика независимого американского кино Джима Джармуша под названием «Отец, мать, сестра брат». Это фильм о семейных отношениях, состоящий из трех новелл. На Rotten Tomatoes лента имеет 100% «свежести» на основе 18 отзывов профессиональных критиков. Также читайте рецензию Киноафиши.

Напомним, что в этом году венецианское жюри возглавлял еще один американский режиссер — Александр Пэйн. Фильм «Отец, мать, сестра, брат» в борьбе за главный приз опередил «Метод исключения» Пак Чхан-ука и «Бугонию» Йоргоса Лантимоса. С полным списком победителей можно ознакомиться ниже.

«Золотой лев» за лучший фильм: «Отец, мать, сестра брат» (реж. Джим Джармуш)

Приз большого жюри: «Голос Хинд Раджаб» (реж. Каутер Бен Ханья)

Специальный приз жюри: «Под облаками» (реж. Джанфранко Рози)

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру: Бенни Сэфди («Крушащая машина»)

Приз за лучший сценарий: Валери Донзелли («На работе»)

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Тони Сервилло («Помилование»)

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Синь Чжилэй («Солнце встает над всеми нами»)

Премия Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе: Луна Ведлер («Молчаливый друг»)