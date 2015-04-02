Меню
Дата публикации: 18 сентября 2013
Небраска – Старик-алкоголик свято верит, что выиграл миллион долларов в лотерее штата Небраска, куда он и собирается отправиться из родной Монтаны. Его взрослому сыну приходится сопровождать наивного отца в этом путешествии за удачей в самое сердце Америки, чтобы тот не попал в неприятности.
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ещё более тягуче, чем Потомки. Глубинка американская депрессивна и тосклива, аж скулы сводит.

Дедуля трогательный, да. Причем, как-то всем сразу. И упертостью своей, и наивностью, простодушием, щемящей стариковской слабосильностью. Отличный Брюс Дерн, в общем.

Но ничего нового Пейн не сказал. Опять о потере, которая в итоге обернулась выигрышем.
