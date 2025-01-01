Меню
Персоны
Георгий Данелия
Награды
Награды и номинации Георгий Данелия
Награды и номинации Георгий Данелия
Каннский кинофестиваль 1974
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1964
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1979
Best Film
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2000
Приз Президентского совета фестиваля
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1996
Специальный приз жюри
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 1980
Форум нового кино
Победитель
ММКФ 1977
Золотой приз
Победитель
