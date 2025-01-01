Меню
Кристофер МакКуорри
Награды
Награды и номинации Кристофер МакКуорри
Christopher McQuarrie
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Кристофер МакКуорри
Оскар 1996
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Оскар 2023
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Золотая малина 2018
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Сандэнс 1993
Драматургия
Победитель
Драматургия
Победитель
